Принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили мовчання щодо "файлів Епштейна"

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували заяву після оприлюднення останніх "файлів Епштейна", поки колишній принц Ендрю зіткнувся з новою перевіркою щодо своєї дружби з покійним злочинцем.

Принц і принцеса Уельські були "глибоко стурбовані" останніми тривожними розкриттями у справі Епштейна. Майбутній король доручив помічникам розповісти, як він і його дружина були шоковані масштабом звинувачень, серед яких був і його дядько Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, і хотів поділитися своїми співчуттями з жертвами. Про це пише Mirror.

Реакція принца Вільяма та Кейт на справу Епштейна

Це сталося на тлі того, як принц Уельський розпочинає триденну поїздку до Саудівської Аравії — одного з ключових союзників Великої Британії на Близькому Сході. Напередодні свого прибуття до Ер-Ріяду речник Кенсінгтонського палацу заявив: "Я можу підтвердити, що принц і принцеса були глибоко стурбовані продовженням розкриттів. Їхні думки залишаються зосередженими на жертвах".

30 січня Міністерство юстиції США опублікувало додаткові 3 мільйони сторінок, включаючи 2000 відео та 180 000 зображень, пов'язаних з розслідуванням справи Джеффрі Епштейна. Колишній принц Ендрю кілька разів фігурує в останній публікації документів, зокрема на зображеннях, на яких він схиляється над невідомою жінкою в, ймовірно, особняку Епштейна в Нью-Йорку.

Принц Вільям та Джеффрі Епштейн Фото: Daily Mail

Ендрю через скандал втратив усе

Ендрю минулого тижня вигнали з його особняка Королівська ложа у Віндзорі. А у 2022 році колишній герцог Йоркський заплатив 12 мільйонів фунтів стерлінгів Вірджинії Джуффре, своїй головній обвинувачці.

Король Чарльз ІІІ минулого жовтня позбавив свого брата всіх титулів і почестей після посмертного виходу книги Джуффре, яка стала жертвою торгівлі людьми Епштейна та його колишньої дівчини Гіслен Максвелл у віці 17 років, і стверджувала, що її тричі примушували до контакту з Ендрю у 2001 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джеффрі Епштейн наказав поховати "двох іноземних дівчат" біля свого пустельного ранчо після того, як їх нібито задушили до смерті.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл неодноразово контактувала зі злочинцем до і після його засудження у 2008 році.

Крім того, ім'я власниці українського модельного агентства Linea 12 Маші Манюк несподівано зʼявилося у тих самих файлах.