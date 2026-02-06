Експринц Ендрю після вигнання з маєтку буде виконувати принизливу роботу

Підтримайте нас RU
Принц Ендрю страждає після скандалу з епштейном
Принц Ендрю | Фото: З відкритих джерел

Колишній принц Ендрю освоюється у своєму новому житті у вигнанні, і йому залишилося дуже мало персоналу, а це означає, що син покійної королеви Єлизавети ІІ буде змушений вперше в житті виконувати одне принизливе завдання.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор офіційно звільнив Королівську ложу та облаштовується у своєму новому житті у вигнанні в королівському маєтку Сандрінгем. Поки колишній принц чекає на завершення ремонту у своїй резиденції Марш Фарм, він зупинився в котеджі Вуд Фарм. Про це пише The Sun.

Ендрю принизили після скандалу з Епштейном

З моменту його прибуття на початку цього тижня кілька співробітників покинули резиденцію, замість того, щоб працювати на скандального королівського представника, а керівництво Сандрінгема, як повідомляється, повідомило персоналу, що вони можуть піти, якщо їм буде незручно.

Оскільки Ендрю залишилося дуже мало персоналу для допомоги по дому, йому вперше в житті доведеться виконати одну принизливу роботу: відчиняти двері.

"Люди, які були з ним роками, звільнилися. Ймовірно, це буде в кращому випадку невеликий штат. Можливо, вперше в житті йому доведеться самому відчиняти вхідні двері людям", — розповів інсайдер.

роял лодж
Королівська ложа, у якій близько 20 років жив Ендрю
Фото: скриншот

Експринца Ендрю вигнали з Королівської ложі та позбавили титулів через дружбу із засудженим та вже покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Хоча й син королеви Єлизавети ІІ заперечує будь-які звинувачення.

