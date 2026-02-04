Доньки експринца Ендрю розчаровані батьками через звʼязки з Епштейном: деталі

Мало того, що імʼя принца Ендрю давно повʼязують зі злочинцем Джеффрі Епштейном, до того ж його колишня дружина Сара Фергюсон, виявилося, писала тому листи і навіть просила одружитися з нею.

Близька подруга принцеси Євгенії розповіла виданню Page Six, що та "дуже, дуже розчарована".

Реакція принцеси Євгенії на "файли Епштейна"

"Беатріс та Євгенія у чудовому настрої", – сказала подруга принцеси та її старшої сестри Беатріс. "Але це ла*но, нескінченне ла*но".

35-річна Євгенія, як повідомляється, відмовилася від зустрічей зі своїм батьком, намагаючись змиритися зі скандалом, який, здавалося б, не припиняється, навколо стосунків колишнього принца Ендрю із засудженим Джеффрі Епштейном.

"Проте я б не сказала, що вони відчужені, це не 100% правда", — додала подруга.

Принцеса Євгенія Фото: Instagram

Скандал з принцом Ендрю

65-річний Ендрю, який зазнав приниження через позбавлення титулів "принц" та "герцог Йоркський" через свою роль у сазі з Епштейном, був змушений переїхати зі свого давнього будинку — 30-кімнатної Королівської Ложі — на території Віндзорського замку. Наразі він начебто живе в орендованому будинку, Вуд Фарм Котедж, перш ніж переїхати до Марш Фарм у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Котедж описують як скромніший будинок з п’ятьма спальнями, який зараз капітально ремонтується, щоб зробити його придатним для життя.

Королівська Ложа була основною резиденцією Ендрю з початку 2000-х років. А його виїзд став черговим етапом у поступовому відстороненні від монаршої інфраструктури після втрати офіційного статусу та складання публічних обов’язків.

"Я знаю, що Євгенії насправді не було поруч, щоб допомогти з усіма цими справами", — сказав інсайдер.

Обидві доньки все ще перебувають у королівській родині, оскільки вони приєдналися до свого дядька, короля Чарльза, та решти родини в церкві на Різдво.

Сестра Євгенії, 37-річна принцеса Беатріс, не так соромиться своїх батьків, як повідомило джерело.

Королівська Ложа Фото: скриншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сара Фергюсон контактувала з Епштейном, коли той перебував у в'язниці.

Джеффрі Епштейн організовував для колишнього принца Ендрю знайомство з молодою росіянкою в Лондоні.

Тим часом Кейт Міддлтон, яка вибудовувала імідж королівської родини роками, розлючена на Ендрю через його минуле.