Дочери экс-принца Эндрю разочарованы родителями из-за связей с Эпштейном: детали

Мало того, что имя принца Эндрю давно связывают с преступником Джеффри Эпштейном, так еще и его бывшая жена Сара Фергюсон, оказалось, писала тому письма и даже просила жениться на ней.

Близкая подруга принцессы Евгении рассказала изданию Page Six, что та "очень, очень разочарована".

Реакция принцессы Евгении на "файлы Эпштейна"

"Беатрис и Евгения в отличном настроении", — сказала подруга принцессы и ее старшей сестры Беатрис. "Но это де*ьмо, бесконечное де*ьмо".

35-летняя Евгения, как сообщается, отказалась от встреч со своим отцом, пытаясь смириться с, казалось бы, не прекращающимся скандалом вокруг отношений бывшего принца Эндрю с осужденным Джеффри Эпштейном.

"Однако я бы не сказала, что они отчуждены, это не 100% правда", — добавила подруга.

Принцесса Евгения

Скандал с принцем Эндрю

65-летний Эндрю, который подвергся унижению из-за лишения титулов "принц" и "герцог Йоркский" из-за своей роли в саге с Эпштейном, был вынужден переехать из своего давнего дома — 30-комнатной Королевской Ложи — на территории Виндзорского замка. Сейчас он якобы живет в арендованном доме, Вуд Фарм Коттедж, прежде чем переехать в Марш Фарм в поместье Сандрингем в Норфолке.

Коттедж описывают как более скромный дом с пятью спальнями, который сейчас капитально ремонтируется, чтобы сделать его пригодным для жизни.

Королевская Ложа была основной резиденцией Эндрю с начала 2000-х годов. А его выезд стал очередным этапом в постепенном отстранении от монаршей инфраструктуры после потери официального статуса и сложения публичных обязанностей.

"Я знаю, что Евгении на самом деле не было рядом, чтобы помочь со всеми этими делами", — сказал инсайдер.

Обе дочери все еще находятся в королевской семье, поскольку они присоединились к своему дяде, королю Чарльзу, и остальной семье в церкви на Рождество.

Сестра Евгении, 37-летняя принцесса Беатрис, не так стесняется своих родителей, как сообщил источник.

Королевская Ложа

