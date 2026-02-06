Экс-принц Эндрю после изгнания из поместья будет выполнять унизительную работу

Бывший принц Эндрю осваивается в своей новой жизни в изгнании, и ему осталось очень мало персонала, а это означает, что сын покойной королевы Елизаветы II будет вынужден впервые в жизни выполнять одно унизительное задание.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально освободил Королевскую ложу и обустраивается в своей новой жизни в изгнании в королевском поместье Сандрингем. Пока бывший принц ждет завершения ремонта в своей резиденции Марш Фарм, он остановился в коттедже Вуд Фарм. Об этом пишет The Sun.

Эндрю унизили после скандала с Эпштейном

С момента его прибытия в начале этой недели несколько сотрудников покинули резиденцию, вместо того, чтобы работать на скандального королевского представителя, а руководство Сандрингема, как сообщается, сообщило персоналу, что они могут уйти, если им будет неудобно.

Поскольку Эндрю осталось очень мало персонала для помощи по дому, ему впервые в жизни придется выполнить одну унизительную работу: открывать двери.

"Люди, которые были с ним годами, уволились. Вероятно, это будет в лучшем случае небольшой штат. Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать входные двери людям", — рассказал инсайдер.

Королевская ложа, в которой около 20 лет жил Эндрю Фото: скриншот

Экс-принца Эндрю выгнали из Королевской ложи и лишили титулов из-за дружбы с осужденным и уже покойным преступником Джеффри Эпштейном. Хотя и сын королевы Елизаветы II отрицает любые обвинения.

