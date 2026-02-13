Принцеса Кейт відмовляється від підборів: усі в захваті від її нового взуття (фото)

Принцеса Уельська Кетрін обрала комфорт під час відвідування лондонської школи. Міддлтон часто виходить у світ на десятисантиметрових підборах, таких як її улюблені туфлі Gianvito Rossi, але напередодні вона проміняла високі туфлі на простіше взуття.

Принцеса Уельська вийшла в світ у новій парі лоферів одного з її улюблених британських брендів, Boden, під час відвідування Академії Касл-Гілл у Лондоні під час Тижня психічного здоров'я дітей. Про це пише Marie Claire.

Взуття Кейт Міддлтон

44-річна принцеса покладалася на класичні речі Boden протягом усієї своєї королівської кар'єри, і для цього заходу вона обрала нову пару лоферів Nya цього бренду в блискучому темно-коричневому принті з крокодилової шкіри.

Взуття все ще є в наявності в шоколадній замші, чорній або коричневій шкірі, леопардовому принті або веселому рожево-темно-синьому стилі з китицями.

Взуття Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Стиль Кейт Міддлтон

Останнім часом Кейт полюбляє коричневий колір, і для свого візиту до школи вона поєднала три різні відтінки шоколаду: лофери з блейзером Petar Petrov та коричневими штанами прямого крою, розбавивши коричневий колір класичною синьою сорочкою на ґудзиках від британського лейблу With Nothing Underneath.

Принцеса Уельська обрала витончені прикраси, одягнувши свою улюблену пару сережок-підвісок Kiki McDonough та кольє з гранатом за датою народження від Auree Jewelry.

Взуття Кейт Міддлтон Фото: скріншот

