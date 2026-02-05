Кейт Міддлтон наслідує принцесу Діану за допомогою цього модного лайфхаку (фото)

За майже 15 років перебування в королівській родині Кейт Міддлтон спеціально повторювала деякі з минулих образів своєї покійної свекрухи, принцеси Діани. Майбутня королева також бере приклад з родички, коли йдеться про стилістичний лайфхак, пов'язаний з повторним носінням.

Дружина принца Вільяма відома своєю прихильністю до повторного одягу, і замість того, щоб купувати нові модні речі, вона не змінює свої речі протягом багатьох років — трюк, який Діана також використовувала зі своїм королівським гардеробом. Дизайнерка аксесуарів Тайлер Елліс розповіла Marie Claire, що це "ґрунтується на практичності, але підсилено креативністю та впевненістю".

Стиль Кейт Міддлтон

"Що робить цю стратегію такою ефективною, так це її тонкість", — сказала Елліс.

За словами стилістки, ці зміни рідко бувають драматичними на перший погляд, проте вони фундаментально змінюють те, як сприймається сукня. Елліс назвала апсайклінг Кейт "витонченим способом продовжити термін служби одягу, дозволяючи йому розвиватися разом з її власним стилем".

Відео дня

"Удосконалюючи силуети, модернізуючи деталі або перебалансовуючи структуру, принцеса Кейт гарантує, що кожна поява відчувається навмисною, а не повторюваною", — додала Елліс.

У своїй книзі The Lady Di Look Book Елоїза Моран написала, що Діана "була однією з перших прихильниць перепрофілювання свого одягу".

Образи Кейт Міддлтон та принцеси Діани Фото: колаж Фокус

Модний авторитет принцеси Діани

Елліс наголосила, що в цьому підході є "тихий авторитет", оскільки "він сигналізує про проникливість, розуміння того, що елегантність не вимагає постійної новизни, а радше продуманої вишуканості".

"Як і Діана до неї, принцеса Кейт демонструє, що найпотужніші модні заяви часто походять від стриманості та переосмислення, а не від надмірності", — продовжила Елліс.

Бетан Голт, директорка з моди в The Telegraph, казала: "Я думаю, ми бачили багато прикладів, коли посилання є дуже навмисним, і я думаю, що Кейт використовує моду, щоб віддати шану Діані дуже позитивно".

Протягом перших кількох років шлюбу з принцом Вільямом "вона була дуже обережною, і ми не бачили, щоб вона робила це дуже часто", — додала Голт.

Коли ж Кейт стала більш впевненою у своєму стилі, знаючи, що їй підходить, вона змогла включити ці моменти Діани у власний гардероб, і вона зробила це так, що це дійсно має сенс, за словами фахівців з моди.

Образи Кейт Міддлтон та принцеси Діани Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Уельська запозичила й інші стильові взірці у своєї покійної свекрухи, почавши носити одяг у горошок.

Під час нещодавнього візиту до Шотландії Кейт Міддлтон здивувала шанувальників та охорону.

Крім того, майбутня королева Британії розгнівалася на експринца Ендрю за його звʼязки зі злочинцем Епштейном.