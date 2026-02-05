Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане с помощью этого модного лайфхака (фото)

За почти 15 лет пребывания в королевской семье Кейт Миддлтон специально повторяла некоторые из прошлых образов своей покойной свекрови, принцессы Дианы. Будущая королева также берет пример с родственницы, когда речь идет о стилистическом лайфхаке, связанном с повторным ношением.

Жена принца Уильяма известна своей приверженностью к повторной одежде, и вместо того, чтобы покупать новые модные вещи, она не меняет свои вещи в течение многих лет — трюк, который Диана также использовала со своим королевским гардеробом. Дизайнер аксессуаров Тайлер Эллис рассказала Marie Claire, что это "основано на практичности, но усилено креативностью и уверенностью".

Стиль Кейт Миддлтон

"Что делает эту стратегию такой эффективной, так это ее тонкость", — сказала Эллис.

По словам стилиста, эти изменения редко бывают драматичными на первый взгляд, однако они фундаментально меняют то, как воспринимается платье. Эллис назвала апсайклинг Кейт "изящным способом продлить срок службы одежды, позволяя ей развиваться вместе с ее собственным стилем".

"Совершенствуя силуэты, модернизируя детали или перебалансируя структуру, принцесса Кейт гарантирует, что каждое появление ощущается преднамеренным, а не повторяющимся", — добавила Эллис.

В своей книге The Lady Di Look Book Элоиза Моран написала, что Диана "была одной из первых сторонниц перепрофилирования своей одежды".

Образы Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

Модный авторитет принцессы Дианы

Эллис подчеркнула, что в этом подходе есть "тихий авторитет", поскольку "он сигнализирует о проницательности, понимании того, что элегантность не требует постоянной новизны, а скорее продуманной изысканности".

"Как и Диана до нее, принцесса Кейт демонстрирует, что самые мощные модные заявления часто исходят от сдержанности и переосмысления, а не от чрезмерности", — продолжила Эллис.

Бетан Холт, директор по моде в The Telegraph, сказала: "Я думаю, мы видели много примеров, когда ссылка является очень преднамеренной, и я думаю, что Кейт использует моду, чтобы отдать дань уважения Диане очень положительно".

В течение первых нескольких лет брака с принцем Уильямом "она была очень осторожной, и мы не видели, чтобы она делала это очень часто", — добавила Холт.

Когда же Кейт стала более уверенной в своем стиле, зная, что ей подходит, она смогла включить эти моменты Дианы в собственный гардероб, и она сделала это так, что это действительно имеет смысл, по словам специалистов по моде.

Образы Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

Принцесса Уэльская позаимствовала и другие стилевые образцы у своей покойной свекрови, начав носить одежду в горошек.

