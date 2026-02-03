Кейт Миддлтон рассказала о пополнении в семье (фото)

Принцесса Уэльская посетила шерстяную фабрику и производителя джинсов в Уэльсе в ярком пальто и рассказала о новом пополнении в семье в их доме в Форест-Лодж.

Жена принца Уильяма вышла в свет в винтажном валлийском шерстяном пальто для своего визита в Melin Tregwynt, которая производит одеяла и пледы. Об этом пишет Mirror.

Пополнение в семье Кейт и Уильяма

Будущей королеве показали весь производственный процесс, от ткачества шерстяной ткани до отделочных деталей, добавляемых к тканям. Она также посетила Hiut Denim, семейную компанию, базирующуюся в Кардигане, которая разрабатывает и производит премиальные джинсы полностью в Великобритании.

Пока Кэтрин общалась с персоналом, собака владелицы Барни бегал у ее ног, а Кейт нежно поглаживала его, рассказывая о своих домашних любимцах, признавшись, что теперь в семье есть восьмимесячный щенок вместе со старшей собакой Орлой.

"Итак, у нас есть маленький щенок. Ему всего восемь месяцев, а Орле пять (лет, — Ред.)", — сказала будущая королева Британии.

Кейт Миддлтон с собакой на фабрике Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Черный кокер-спаниель Орла, подаренный семье братом Кейт, Джеймсом Миддлтоном, в 2020 году, родила четырех щенков еще в мае, поэтому новый любимец, вероятно, был одним из них.

Принцесса Шарлотта с Орлой Фото: dukeandduchessofcambridge

Также когда Кейт Миддлтон посетила мастерскую, она призналась: "Я пробовала шить на Рождество — я была очень медленной". Будущая королева очень интересуется тканями и текстилем и за последние 12 месяцев посетила ряд ткацких фабрик и производителей.

