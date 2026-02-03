Кейт Міддлтон розповіла про поповнення в родині (фото)

Принцеса Уельська відвідала вовняну фабрику та виробника джинсів в Уельсі в яскравому пальті та розповіла про нове поповнення в родині в їхньому будинку у Форест-Лодж.

Дружина принца Вільяма вийшла у світ у вінтажному валлійському вовняному пальті для свого візиту до Melin Tregwynt, яка виробляє ковдри та пледи. Про це пише Mirror.

Поповнення в родині Кейт та Вільяма

Майбутній королеві показали весь виробничий процес, від ткацтва вовняної тканини до оздоблювальних деталей, що додаються до тканин. Вона також відвідала Hiut Denim, сімейну компанію, що базується в Кардігані, яка розробляє та виробляє преміальні джинси повністю у Великій Британії.

Поки Кетрін спілкувалася з персоналом, собака власниці Барні бігав біля її ніг, а Кейт ніжно погладжувала його, розповідаючи про своїх домашніх улюбленців, зізнавшись, що тепер у родині є восьмимісячне цуценя разом зі старшим собакою Орлою.

"Отже, у нас є маленьке цуценя. Йому лише вісім місяців, а Орлі п'ять (років, — Ред.)", — сказала майбутня королева Британії.

Кейт Міддлтон із собакою на фабриці Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Чорний кокер-спаніель Орла, подарований родині братом Кейт, Джеймсом Міддлтоном, у 2020 році, народила чотирьох цуценят ще в травні, тож новий улюбленець, ймовірно, був одним із них.

Принцеса Шарлотта з Орлою Фото: dukeandduchessofcambridge

Також коли Кейт Міддлтон відвідала майстерню, вона зізналася: "Я пробувала шити на Різдво – я була дуже повільною". Майбутня королева дуже цікавиться тканинами та текстилем і за останні 12 місяців відвідала низку ткацьких фабрик та виробників.

