Меган Маркл висміяли в мережі через "потворний капелюх" (фото)

Меган Маркл висміяли фанати за "косплей" Одрі Гепберн після того, як вона опублікувала нове фото на своєму вебсайті As Ever. Бренд герцогині Сассекської тепер має нове фото власниці, що прикрашає частину онлайн-ресурсу.

На новому чорно-білому зображенні герцогиня тримає щось схоже на складений білий аркуш А4 з написом As Ever. На ній візерунчастий капелюх, як у Одрі Хепберн у фільмі 1961 року "Сніданок у Тіффані", світлий топ з чверть рукава та темні сонцезахисні окуляри. Як пише Express, користувачі мережі назвали це невдалою спробою "косплеїти" легендарну акторку.

Меган Маркл висміяли в мережі

Фотографія супроводжується повідомленням: "As Ever — це більше, ніж бренд — це мова кохання".

Один користувач написав у X: "Це справді потворний капелюх. Абсолютно дивна фотографія, навіть положення її рук виглядає дуже дивним і незручним".

Другий користувач зазначив: "Гадаю, вона намагається наслідувати Одрі Гепберн. Ніби!".

Третій додав: "Вона намагається наслідувати Одрі Гепберн з фільму "Сніданок у Тіффані". У капелюха занадто маленький козирок, у Одрі такий самий, але більший".

Меган Маркл Фото: З відкритих джерел

Четвертий сказав: "Вона намагається виглядати як Одрі Гепберн і знову зазнала невдачі".

Одрі Гепберн Фото: Вікіпедія

Наразі реакції самої Меган на кпини в мережі не було.

