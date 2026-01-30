Меган Маркл высмеяли в сети из-за "уродливой шляпы" (фото)

Меган Маркл высмеяли фанаты за "косплей" Одри Хепберн после того, как она опубликовала новое фото на своем веб-сайте As Ever. Бренд герцогини Сассекской теперь имеет новое фото владелицы, украшающее часть онлайн-ресурса.

На новом черно-белом изображении герцогиня держит что-то похожее на сложенный белый лист А4 с надписью As Ever. На ней узорчатая шляпа, как у Одри Хепберн в фильме 1961 года "Завтрак у Тиффани", светлый топ с четверть рукава и темные солнцезащитные очки. Как пишет Express, пользователи сети назвали это неудачной попыткой "косплеить" легендарную актрису.

Меган Маркл высмеяли в сети

Фотография сопровождается сообщением: "As Ever — это больше, чем бренд — это язык любви".

Один пользователь написал в X: "Это действительно уродливая шляпа. Совершенно странная фотография, даже положение ее рук выглядит очень странным и неудобным".

Второй пользователь отметил: "Думаю, она пытается подражать Одри Хепберн. Как будто!".

Третий добавил: "Она пытается подражать Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани". У шляпы слишком маленький козырек, у Одри такой же, но больше".

Відео дня

Меган Маркл Фото: Из открытых источников

Четвертый сказал: "Она пытается выглядеть как Одри Хепберн и снова потерпела неудачу".

Одри Хепберн Фото: Википедия

Пока реакции самой Меган на насмешки в сети не было.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Великобритании Чарльз III готов пренебречь другими членами семьи ради того, чтобы сделать широкий шаг навстречу Гарри и Меган.

Принц Гарри поставил отца перед невозможным выбором.

Кроме того, Меган Маркл показала беззаботные выходные с принцем Арчи и принцессой Лилибет.