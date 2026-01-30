Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Меган Маркл высмеяли в сети из-за "уродливой шляпы" (фото)

Меган Маркл высмеяли в сети
Меган Маркл | Фото: Скриншот/CBS

Меган Маркл высмеяли фанаты за "косплей" Одри Хепберн после того, как она опубликовала новое фото на своем веб-сайте As Ever. Бренд герцогини Сассекской теперь имеет новое фото владелицы, украшающее часть онлайн-ресурса.

На новом черно-белом изображении герцогиня держит что-то похожее на сложенный белый лист А4 с надписью As Ever. На ней узорчатая шляпа, как у Одри Хепберн в фильме 1961 года "Завтрак у Тиффани", светлый топ с четверть рукава и темные солнцезащитные очки. Как пишет Express, пользователи сети назвали это неудачной попыткой "косплеить" легендарную актрису.

Меган Маркл высмеяли в сети

Фотография сопровождается сообщением: "As Ever — это больше, чем бренд — это язык любви".

  • Один пользователь написал в X: "Это действительно уродливая шляпа. Совершенно странная фотография, даже положение ее рук выглядит очень странным и неудобным".
  • Второй пользователь отметил: "Думаю, она пытается подражать Одри Хепберн. Как будто!".
  • Третий добавил: "Она пытается подражать Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани". У шляпы слишком маленький козырек, у Одри такой же, но больше".
Відео дня
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Из открытых источников

Четвертый сказал: "Она пытается выглядеть как Одри Хепберн и снова потерпела неудачу".

Одри Хепберн
Одри Хепберн
Фото: Википедия

Пока реакции самой Меган на насмешки в сети не было.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Меган Маркл показала беззаботные выходные с принцем Арчи и принцессой Лилибет.