Голод, война и измены: какой была жизнь легендарной Одри Хепберн без глянца (фото)
Одри Хепберн — одна из самых известных актрис и моделей ХХ века, икона стиля английского и нидерландского происхождения. 20 января 1993 года она ушла из жизни.
Фокус по случаю годовщины смерти легендарной звезды экрана рассказывает о ее непростой жизни — личной и творческой.
Одри Хепберн: коротко о главном
В первую очередь Одри известна по фильмам: "Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани", "Моя прекрасная леди" и "Сабрина".
В 1953 году Хепберн была удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Римские каникулы". Также актриса была амбассадором ЮНИСЕФ, боролась за улучшение жизни детей в бедных странах мира, ведь сама пережила Вторую мировую войну в оккупированных Нидерландах, голод и нищету — это сильно повлияло на ее характер и дальнейшую жизнь.
Дядю и двоюродного брата матери актрисы немцы расстреляли за участие в Движении Сопротивления, а брата депортировали в немецкий концлагерь. Несмотря на это, Одри помогала Сопротивлению, выполняя балетные номера, чтобы собрать средства для подполья, и передавая тайные сообщения.
Личная жизнь и мужчины
Мел Феррер (1954-1968)
Первый муж, актер и режиссер.
В 1954 Одри вернулась на театральную сцену в роли русалки в пьесе "Ундина", где ее партнером был Мел Феррер. 25 сентября 1954 года она вышла замуж за него в Бюргенштоке, а впоследствии родила сына Шона, который стал писателем и продюсером. В частности, мужчина много лет занимается наследием матери.
Впрочем, отношения с Феррером были сложными: режиссер был очень властным, контролировал ее карьеру. После нескольких выкидышей и постоянного напряжения они расстались.
Андреа Дотти (1969-1982)
Итальянский психиатр. Одри Хепберн вышла за него, мечтая о спокойной семейной жизни и переехала в Италию. Брак разрушили измены Дотти. Одри очень тяжело это переживала, но долго не решалась на развод. В этом союзе в 1970 году родился второй сын Лука Дотти — дизайнер, писатель, живет в Италии.
А в 1980 году актриса начала отношения с датским актером Робертом Волдерсом, которые продолжались до ее смерти. Он ухаживал за знаменитостью во время болезни.
Известно, что она часто отказывалась от ролей ради детей и семьи.
Почему Одри Хепберн умерла
Во время поездки в Сомали в 1992 году у Хепберн начались невыносимые боли в животе. Она никому не сказала, чтобы ее сопровождение не надумало сразу свернуть программу поездки. К врачу актриса обратилась, только вернувшись из Африки. Тогда же диагностировали рак. Последние месяцы жизни она провела в Швейцарии. Умерла в возрасте 63 лет.
