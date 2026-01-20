Голод, война и измены: какой была жизнь легендарной Одри Хепберн без глянца (фото)

Одри Хепберн — одна из самых известных актрис и моделей ХХ века, икона стиля английского и нидерландского происхождения. 20 января 1993 года она ушла из жизни.

Фокус по случаю годовщины смерти легендарной звезды экрана рассказывает о ее непростой жизни — личной и творческой.

Одри Хепберн: коротко о главном

В первую очередь Одри известна по фильмам: "Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани", "Моя прекрасная леди" и "Сабрина".

В 1953 году Хепберн была удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Римские каникулы". Также актриса была амбассадором ЮНИСЕФ, боролась за улучшение жизни детей в бедных странах мира, ведь сама пережила Вторую мировую войну в оккупированных Нидерландах, голод и нищету — это сильно повлияло на ее характер и дальнейшую жизнь.

Дядю и двоюродного брата матери актрисы немцы расстреляли за участие в Движении Сопротивления, а брата депортировали в немецкий концлагерь. Несмотря на это, Одри помогала Сопротивлению, выполняя балетные номера, чтобы собрать средства для подполья, и передавая тайные сообщения.

Відео дня

Одри Хепберн в фильме "Римские каникулы" Фото: Википедия

Одри Хепберн на съемках фильма "Война и мир" Фото: Википедия

Личная жизнь и мужчины

Мел Феррер (1954-1968)

Первый муж, актер и режиссер.

В 1954 Одри вернулась на театральную сцену в роли русалки в пьесе "Ундина", где ее партнером был Мел Феррер. 25 сентября 1954 года она вышла замуж за него в Бюргенштоке, а впоследствии родила сына Шона, который стал писателем и продюсером. В частности, мужчина много лет занимается наследием матери.

Впрочем, отношения с Феррером были сложными: режиссер был очень властным, контролировал ее карьеру. После нескольких выкидышей и постоянного напряжения они расстались.

Одри Хепберн в фильме "Шарада" Фото: Википедия

Андреа Дотти (1969-1982)

Итальянский психиатр. Одри Хепберн вышла за него, мечтая о спокойной семейной жизни и переехала в Италию. Брак разрушили измены Дотти. Одри очень тяжело это переживала, но долго не решалась на развод. В этом союзе в 1970 году родился второй сын Лука Дотти — дизайнер, писатель, живет в Италии.

А в 1980 году актриса начала отношения с датским актером Робертом Волдерсом, которые продолжались до ее смерти. Он ухаживал за знаменитостью во время болезни.

Известно, что она часто отказывалась от ролей ради детей и семьи.

Одри Хепберн в 60-х Фото: Википедия

Почему Одри Хепберн умерла

Во время поездки в Сомали в 1992 году у Хепберн начались невыносимые боли в животе. Она никому не сказала, чтобы ее сопровождение не надумало сразу свернуть программу поездки. К врачу актриса обратилась, только вернувшись из Африки. Тогда же диагностировали рак. Последние месяцы жизни она провела в Швейцарии. Умерла в возрасте 63 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вилла XVIII века в живописной деревне Толошеназ, Швейцария, где последние 30 лет прожила легенда кино Одри Хепберн, была выставлена на продажу за $20,8 млн.

В 2023 году на аукционе в Женеве выставили легендарный жемчуг Одри Хепберн.

Кроме того, украинский бренд женской одежды Gepur представил необычную модель в рекламе своей новой коллекции: ею стала легендарная голливудская актриса.