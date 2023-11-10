Звезды императрицы Сиси и жемчуг Одри Хэпберн: на аукционе в Женеве продадут легендарные украшения

Именно жемчужное ожерелье Одри, которое она носила в фильме "Римские каникулы", как ожидается, станет самым дорогим лотом.

Related video

Для коллекционеров и любителей ювелирных украшений ноябрьские аукционы в Женеве — событие, которое нельзя пропустить. Среди ярких моментов этого года — драгоценности, связанные с легендарной австрийской императрицей Сиси, а также жемчужное ожерелье, которое Одри Хепберн носила в классическом фильме "Римские каникулы". Об этом пишет Vogue.

Через пять лет после продажи жемчужного кулона Марии-Антуанетты XVIII века за более чем 25 миллионов фунтов стерлингов (самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за натуральную жемчужину) Sotheby's возвращается в Женеву с выставкой "Вена 1900: Императорская и королевская коллекция". Будут показаны, а потом и проданы более 200 драгоценностей, принадлежащих благородным европейским королевским семьям, а также знаменитой императрицы Елизаветы Австрийской, более известной как Сиси, и ее мужа Франца Иосифа I.

Звездные броши императрицы Сиси Фото: Sotheby’s

На аукционе будут проданы любимые жемчуг и рубины Сиси, которые были спасены от Советской Армии Джованной Савойской, женой болгарского царя Бориса III, и ее невесткой принцессой Евдокией.

Три бриллиантовые звезды, похожие на те, которые Сиси, как известно, носила в волосах, когда позировала для портрета Франца Ксавера Винтерхальтера, который укрепил миф о ее красоте, вероятно, будут одними из самых востребованных предметов. Но самые высокие ставки наверняка будут привлечены натуральным жемчугом большего размера.

Портрет императрицы Сиси с звездами в волосах

Большая брошь devant de corsage в форме венка, предназначенная для ношения на лифе платья, украшена огромными жемчужинами каплевидной формы, заключенными в цветочную композицию с бриллиантами. Она была подарена дочери эрцгерцога Альбрехта, герцога Тешенского – одного из военных советников императора Франца Иосифа I – после ее замужества с герцогом Филиппом Вюртембергским в 1865 году. Брошь представлена в оригинальном футляре, подписанном венским ювелиром Эмилем Бидерманном, постоянным поставщиком семьи Габсбургов, ожидается, что ее стоимость составит более 400 000 фунтов стерлингов.

Тиара из натурального жемчуга и бриллиантов Köchert, созданная в 1900 году, будет также выставлена ​​на аукционе Sotheby's в Женеве. Считается, что эту тиару Франц Иосиф I подарил эрцгерцогине Австро-Тосканской Марии Иммакулате после ее замужества с Робертом, герцогом Вюртембергским.

Эрцгерцогиня Австро-Тосканская Мария Иммакулате в тиаре Фото: Sotheby’s

Потомок семьи Филипп фон Вюртемберг, работавший над продажей на Sotheby's, рассказал семейное предание, согласно которому жемчуг эрцгерцогини вызывал зависть у Сиси, которая прозвала ее "ловцом жемчуга".

Тиара эрцгерцогини Австро-Тосканской Марии Иммакулате Фото: Sotheby’s

Андрес Уайт Корреал, заместитель председателя Sotheby's, говорит, что эти произведения представляют собой уникальное сочетание высокого качества и выдающегося происхождения. "Такие исторические драгоценности часто вызывают у людей слезы восхищения", — говорит он.

И от европейской аристократии до голливудской королевской семьи: звездным лотом предстоящих онлайн-торгов аукционного дома Christie's (которые пройдут с 3 по 16 ноября параллельно с аукционом в Женеве) станет жемчужное ожерелье в стиле колье с сапфирами-кабошонами, которое носила Одри Хепберн в классическом фильме "Римские каникулы".

Одри Хепберн и Грегори Пек в жемчужном колье в фильме "Римские каникулы" Фото: Скриншот

Макс Фосетт, возглавляющий ювелирный отдел Christie's в Женеве, говорит, что ожерелье было создано Фюрстом и его оценочная стоимость составляет от 16 000 до 24 000 фунтов стерлингов. Они были частью коллекции украшений, подаренных Одри Хепберн, и были лично выбраны актером для образа принцессы Анны.

Одри Хепберн в жемчужном колье в фильме "Римские каникулы" Фото: Christie’s

Колье Fürst украшает шею Хепберн украшает во время заключительных сцен фильма, где она знакомится с журналистом Джо Брэдли, которого играет Грегори Пек. Когда фильм закончился, Хепберн вернула ожерелье Фюрсту вместе с фотографией, на которой она носит его с автографом. Впоследствии ожерелье было продано частным клиентам, которые теперь передали его на аукцион Christie's.

Помимо ожерелья Хепберн, Christie's предлагает большой выбор украшений и предметов Cartier самого популярного периода ар-деко на распродаже Magnificent Jewels. Звездой аукциона Christie's является фантазийный ярко-голубой бриллиант весом 17,61 карата Bleu Royal, который, как ожидается, будет продан за около 31 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, ранее на открытии парламента королева Камилла появилась в любимой тиаре королевы Елизаветы.