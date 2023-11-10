Зірки імператриці Сісі та перли Одрі Гепберн: на аукціоні в Женеві продадуть легендарні прикраси

Саме перлове намисто Одрі, яке вона носила у фільмі "Римські канікули", як очікується, стане найдорожчим лотом.

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Для колекціонерів і любителів ювелірних прикрас листопадові аукціони в Женеві — подія, яку не можна пропустити. Серед яскравих моментів цього року — коштовності, пов'язані з легендарною австрійською імператрицею Сісі, а також намисто з перлів, яке Одрі Гепберн носила в класичному фільмі "Римські канікули". Про це пише Vogue.

Через п'ять років після продажу перлового кулона Марії-Антуанетти XVIII століття за понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (найвища сума, яку коли-небудь заплатили за натуральну перлину) Sotheby's повертається до Женеви з виставкою "Відень 1900: Імператорська і королівська колекція". Буде показано, а потім і продано понад 200 коштовностей, що належать шляхетним європейським королівським сім'ям, а також знаменитій імператриці Єлизавети Австрійської, більш відомій як Сісі, та її чоловікові Францу Йосифу I.

Зоряні брошки імператриці Сісі Фото: Sotheby’s

На аукціоні будуть продані улюблені перли і рубіни Сісі, які були врятовані від Радянської Армії Джованною Савойською, дружиною болгарського царя Бориса III, і її невісткою принцесою Євдокією.

Три діамантові зірки, схожі на ті, які Сісі, як відомо, носила у волоссі, коли позувала для портрета Франца Ксавера Вінтерхальтера, що зміцнив міф про її красу, імовірно, будуть одними з найбільш затребуваних предметів. Але найвищі ставки напевно привернуть натуральні перли більшого розміру.

Портрет імператриці Сісі з зірками у волоссі

Велика брошка devant de corsage у формі вінка, призначена для носіння на ліфі сукні, прикрашена величезними перлинами краплеподібної форми, укладеними в квіткову композицію з діамантами. Її подарували доньці ерцгерцога Альбрехта, герцога Тешенського — одного з військових радників імператора Франца Йосипа I — після її заміжжя з герцогом Філіпом Вюртемберзьким 1865 року. Брошка представлена в оригінальному футлярі, підписаному віденським ювеліром Емілем Бідерманном, постійним постачальником сім'ї Габсбургів, очікується, що її вартість становитиме понад 400 000 фунтів стерлінгів.

Тіару з натуральних перлів і діамантів Köchert, створену 1900 року, також виставлять на аукціоні Sotheby's у Женеві. Вважається, що цю тіару Франц Йосиф I подарував ерцгерцогині Австро-Тосканській Марії Іммакулаті після її заміжжя з Робертом, герцогом Вюртемберзьким.

Ерцгерцогиня Австро-Тосканська Марія Іммакулате в тіарі Фото: Sotheby’s

Нащадок сім'ї Філіп фон Вюртемберг, який працював над продажем на Sotheby's, розповів сімейний переказ, згідно з яким перли ерцгерцогині викликали заздрість у Сісі, яка прозвала її "ловцем перлів".

Тіара ерцгерцогині Австро-Тосканської Марії Іммакулате Фото: Sotheby’s

Андрес Вайт Корреал, заступник голови Sotheby's, каже, що ці витвори являють собою унікальне поєднання високої якості та видатного походження. "Такі історичні коштовності часто викликають у людей сльози захоплення", — каже він.

І від європейської аристократії до голлівудської королівської сім'ї: зоряним лотом майбутніх онлайн-торгів аукціонного дому Christie's (які триватимуть з 3 до 16 листопада паралельно з аукціоном у Женеві) стане намисто з перлин у стилі кольє із сапфірами-кабошонами, яке носила Одрі Хепберн у класичному фільмі "Римські канікули".

Одрі Гепберн і Грегорі Пек у перловому кольє у фільмі "Римські канікули" Фото: Скриншот

Макс Фосетт, який очолює ювелірний відділ Christie's у Женеві, каже, що намисто створив Фюрст і його оцінна вартість становить від 16 000 до 24 000 фунтів стерлінгів. Вони були частиною колекції прикрас, подарованих Одрі Хепберн, і були особисто обрані актором для образу принцеси Анни.

Одрі Гепберн у перловому кольє у фільмі "Римські канікули" Фото: Christie’s

Кольє Fürst прикрашає шию Гепберн під час заключних сцен фільму, де вона знайомиться з журналістом Джо Бредлі, якого грає Грегорі Пек. Коли фільм закінчився, Гепберн повернула намисто Фюрсту разом із фотографією, на якій вона носить його з автографом. Згодом намисто було продано приватним клієнтам, які тепер передали його на аукціон Christie's.

Крім намиста Гепберн, Christie's пропонує великий вибір прикрас і предметів Cartier найпопулярнішого періоду ар-деко на розпродажі Magnificent Jewels. Зіркою аукціону Christie's є фантазійний яскраво-блакитний діамант вагою 17,61 карата Bleu Royal, який, як очікується, продадуть за близько 31 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше на відкритті парламенту королева Камілла з'явилася в улюбленій тіарі королеви Єлизавети.