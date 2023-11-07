Королева Камілла з'явилася на відкритті парламенту в улюбленій тіарі Єлизавети II (фото, відео)

Тіара, в якій дружина монарха була на відкритті парламенту, має давню історію.

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76-річна королева Великої Британії Камілла вперше одягла знамениту тіару покійної Єлизавети II і свою коронаційну сукню, коли приєдналася до чоловіка, короля Чарльза III, на першому відкритті парламенту за час правління Його Величності, пише Hello.

Вона мала чудовий вигляд у пошитому на замовлення вбранні кольору слонової кістки, яке створив британський дизайнер Брюс Олдфілд для травневої коронації з Peau de Soie, шовкової тканини з тьмяним блиском, і виткав Стівен Волтерс у Саффолку. Колірна палітра кольору слонової кістки, срібла і золота, рукави довжиною до браслета, сильні плечі і широкий V-подібний виріз надавали королеві величного вигляду на церемонії.

Фото: Getty

На ньому вишиті витончені гірлянди з абстрактних польових квітів, а також чотири квіткові емблеми Об'єднаного Королівства та імена дітей і онуків Камілли, які непомітно вишиті на подолі її спідниці.

Над сукнею Олдфілд працював шість років після бесіди з Каміллою, великою прихильницею її творчості.

Щодо тіари, яка є обов'язковою на відкритті парламенту, то королева обрала одну з найрідкісніших прикрас у колекції коштовностей монарха — державну діадему Георга IV. У ній налічується 23 578 дорогоцінних каменів.

Георг IV доручив ювелірному дому Rundell & Bridge виготовити цей виріб 1820 року за 8 216 фунтів стерлінгів для власної коронації, і згодом він став однією з найвідоміших тіар покійної королеви Єлизавети II. Вона особлива, тому що призначена виключно для государів і королев-консортів.

Діадема зі срібною і золотою підкладкою являє собою вузьку стрічку, облямовану перлами, увінчану чотирма хрестами і чотирма пелюстками, що зображають національні герби Англії, Ірландії та Шотландії — троянди, трилисник і будяк.

Прикрашена 1333 діамантами, включно з блідо-жовтим діамантом вагою в чотири карати в центрі переднього хреста, її зазвичай носять поверх оксамитового чіпця, хоча Камілла, як і Єлизавета II, вважала за краще носити її без нього.

Королева Єлизавета II в тіарі Георга IV

У цій тіарі покійну королеву було зображено на грошових купюрах, вона одягала її на державні банкети і на відкриття парламенту.

Раніше Фокус писав, що під час візиту до Кенії Камілла одягла сентиментальну брошку, яка колись належала Єлизаветі II.