Голод, війна та зради: яким було життя легендарної Одрі Гепберн без глянцю (фото)

Одрі Гепберн — одна з найвідоміших акторок та моделей ХХ століття, ікона стилю англійського та нідерландського походження. 20 січня 1993 року вона пішла з життя.

Фокус з нагоди роковин смерті легендарної зірки екрану розповідає про її непросте життя — особисте та творче.

Одрі Гепберн: коротко про головне

У першу чергу Одрі відома за фільмами: "Римські канікули", "Сніданок у Тіффані", "Моя прекрасна леді" та "Сабріна".

У 1953 році Гепберн була удостоєна премії "Оскар" за найкращу жіночу роль у картині "Римські канікули". Також акторка була амбасадоркою ЮНІСЕФ, боролася за поліпшення життя дітей у бідних країнах світу, адже сама пережила Другу світову війну в окупованих Нідерландах, голод і злидні — це сильно вплинуло на її характер і подальше життя.

Дядька та двоюрідного брата матері акторки німці розстріляли за участь в Русі Опору, а брата депортували до німецького концтабору. Попри це, Одрі допомагала Опору, виконуючи балетні номери, щоб зібрати засоби для підпілля, та передаючи таємні повідомлення.

Одрі Гепберн у фільмі "Римські канікули" Фото: Вікіпедія

Одрі Гепберн на зйомках фільму "Війна та мир" Фото: Вікіпедія

Особисте життя та чоловіки

Мел Феррер (1954–1968)

Перший чоловік, актор і режисер.

У 1954 Одрі повернулася на театральну сцену в ролі русалки у п'єсі "Ундіна", де її партнером був Мел Феррер. 25 вересня 1954 року вона одружилася з ним в Бюрґенштоку, а згодом народила сина Шона, який став письменником та продюсером. Зокрема, чоловік багато років опікується спадщиною матері.

Втім, стосунки з Феррером були складними: режисер був дуже владним, контролював її кар’єру. Після кількох викиднів і постійної напруги вони розлучилися.

Одрі Гепберн у фільмі "Шарада" Фото: Вікіпедія

Андреа Дотті (1969–1982)

Італійський психіатр. Одрі Гепберн вийшла за нього, мріючи про спокійне сімейне життя та переїхала до Італії. Шлюб зруйнували зради Дотті. Одрі дуже важко це переживала, але довго не наважувалася на розлучення. У цьому союзі в 1970 році народився другий син Лука Дотті — дизайнер, письменник, живе в Італії.

А в 1980 році акторка почала стосунки з данським актором Робертом Волдерсом, які тривали до її смерті. Він доглядав за знаменитістю під час хвороби.

Відомо, що вона часто відмовлялася від ролей заради дітей і сім’ї.

Одрі Гепберн у 60-х Фото: Вікіпедія

Чому Одрі Гепберн померла

Під час поїздки до Сомалі в 1992 році в Гепберн почалися нестерпні болі в животі. Вона нікому не сказала, щоб її супровід не надумав відразу згорнути програму поїздки. До лікаря акторка звернулася, тільки повернувшись з Африки. Тоді ж діагностували рак. Останні місяці життя вона провела у Швейцарії. Померла у віці 63 років.

