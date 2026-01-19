Принц Гарри поставил короля Чарльза перед невозможным выбором: что известно

Принц Гарри отчаянно хочет, чтобы его отец, британский король Чарльз III, присоединился к нему на Играх Непокоренных в следующем году, но один королевский эксперт прогнозирует, что это может создать огромную проблему.

Когда принц Гарри совершил короткий, но желанный поворот в Великобританию в сентябре прошлого года, мало кто мог предвидеть, какое значение может иметь этот визит. Но теперь его частная встреча с отцом в Кларенс-Гаусе снова открыла дверь, которая, как многие боялись, была закрыта навсегда, что вселило надежду на то, что они могут примириться. Об этом пишет The Mirror.

Принц Гарри может помириться с отцом

Герцог Сассекский готов попросить короля Чарльза сыграть ключевую роль на Играх Непокоренных в следующем году, которые состоятся в Великобритании впервые с 2014 года. На прошлой неделе королевские источники заявили, что Гарри "отчаянно хочет, чтобы Чарльз был на Играх Непокоренных", в идеале открывая мероприятие на сцене вместе с ним.

И хотя основное внимание может быть сосредоточено на Гарри и его отношениях с отцом, перспектива возвращения Игр Непокоренных в Великобританию также поднимает вопрос о том, будет ли его жена Меган рядом с ним. Герцогиня ранее поддерживала Гарри на мероприятиях Непокоренных, и, как рассказала корреспондент BBC по вопросам королевского сообщества Дженни Бонд, она не хотела бы, чтобы ее видели пренебрегающей делом, которое так близко сердцу ее мужа.

"Меган — сообразительная женщина. Она должна знать, что, вероятно, столкнется с определенной враждебностью в Великобритании, но в пузыре Игр Непокоренных она в безопасности", — сказала Дженни.

Король Чарльз и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Меган и Гарри могут приехать в Лондон?

Меган и Гарри скандально покинули королевскую жизнь шесть лет назад и сейчас проживают в Монтесито, Калифорния, вместе со своими двумя детьми, шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

Герцог Сассекский надеялся отменить решение о снижении уровня его безопасности во время пребывания в Великобритании, которое вступило в силу после того, как он ушел с должности работающего члена королевской семьи. После этого решения Гарри публично обвинил своего отца в "этих вещах с безопасностью" и сказал, что "не представляет себе мира, в котором я бы вернул свою жену и детей в Великобританию".

Но сейчас он ждет пересмотра решения Министерством внутренних дел. Это также может привести к давно ожидаемому воссоединению короля и его внуков, Арчи и Лилибет, которых он не видел с июня 2022 года, когда они посетили Платиновый юбилей покойной королевы Елизаветы.

"Если пересмотр безопасности приведет к уровню защиты, которого требует Гарри, не будет никакой очевидной причины препятствовать им приезжать всей семьей", — сказала Дженни.

Поддержит ли принц Уильям примирение

Впрочем, непонятно, будет ли принц Уильям, чьи отношения с Гарри сильно испортились за эти годы, согласен на любые встречи в рамках Игр Непокоренных.

Дженни сказала, что поддержка Гарри таким образом ставит Чарльза перед дилеммой, поскольку он не захочет, чтобы его видели на стороне одного сына, а не другого.

Она объяснила: "Это может стать классическим случаем, когда отец вынужден выбирать между своими сыновьями, воюющими между собой".

"Было бы трудно видеть, как его отец стоит на публичной платформе и приветствует достижения Гарри. Но это дилемма, с которой может столкнуться король", — добавила эксперт.

