Принц Гаррі поставив короля Чарльза перед неможливим вибором: що відомо

Принц Гаррі відчайдушно хоче, щоб його батько, британський король Чарльз ІІІ, приєднався до нього на Іграх Нескорених наступного року, але один королівський експерт прогнозує, що це може створити величезну проблему.

Коли принц Гаррі здійснив короткий, але бажаний поворот до Великої Британії у вересні минулого року, мало хто міг передбачити, яке значення може мати цей візит. Але тепер його приватна зустріч з батьком у Кларенс-Гаусі знову відкрила двері, які, як багато хто боявся, були зачинені назавжди, що вселило надію на те, що вони можуть примиритися. Про це пише The Mirror.

Принц Гаррі може помиритися з батьком

Герцог Сассекський готовий попросити короля Чарльза зіграти ключову роль на Іграх Нескорених наступного року, які відбудуться у Великій Британії вперше з 2014 року. Минулого тижня королівські джерела заявили, що Гаррі "відчайдушно хоче, щоб Чарльз був на Іграх Нескорених", в ідеалі відкриваючи захід на сцені разом з ним.

І хоча основна увага може бути зосереджена на Гаррі та його стосунках з батьком, перспектива повернення Ігор Нескорених до Великої Британії також порушує питання про те, чи буде його дружина Меган поруч з ним. Герцогиня раніше підтримувала Гаррі на заходах Нескорених, і, як розповіла кореспондентка BBC з питань королівської спільноти Дженні Бонд, вона не хотіла б, щоб її бачили такою, що зневажає справу, яка так близька серцю її чоловіка.

"Меган — кмітлива жінка. Вона повинна знати, що, ймовірно, зіткнеться з певною ворожістю у Великій Британії, але в бульбашці Ігор Нескорених вона в безпеці", — сказала Дженні.

Король Чарльз та принц Гаррі

Меган та Гаррі можуть приїхати до Лондона?

Меган і Гаррі скандально залишили королівське життя шість років тому і зараз проживають у Монтесіто, Каліфорнія, разом зі своїми двома дітьми, шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.

Герцог Сассекський сподівався скасувати рішення про зниження рівня його безпеки під час перебування у Великій Британії, яке набуло чинності після того, як він пішов з посади працюючого члена королівської родини. Після цього рішення Гаррі публічно звинуватив свого батька у "цих речах із безпекою" та сказав, що "не уявляє собі світу, в якому я б повернув свою дружину та дітей до Великої Британії".

Але зараз він чекає на перегляд рішення Міністерством внутрішніх справ. Це також може призвести до давно очікуваного возз'єднання короля та його онуків, Арчі та Лілібет, яких він не бачив з червня 2022 року, коли вони відвідали Платиновий ювілей покійної королеви Єлизавети.

"Якщо перегляд безпеки призведе до рівня захисту, якого вимагає Гаррі, не буде жодної очевидної причини перешкоджати їм приїжджати всією родиною", — сказала Дженні.

Чи підтримає принц Вільям примирення

Втім, незрозуміло, чи буде принц Вільям, чиї стосунки з Гаррі сильно зіпсувалися за ці роки, згоден на будь-які зустрічі в рамках Ігор Нескорених.

Дженні сказала, що підтримка Гаррі таким чином ставить Чарльза перед дилемою, оскільки він не бажатиме, щоб його бачили на боці одного сина, а не іншого.

Вона пояснила: "Це може стати класичним випадком, коли батько змушений вибирати між своїми синами, що воюють між собою".

"Було б важко бачити, як його батько стоїть на публічній платформі та вітає досягнення Гаррі. Але це дилема, з якою може зіткнутися король", — додала еспертка.

