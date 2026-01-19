Меган Маркл показала рідкісні кадри сина принца Гаррі (фото)
Меган Маркл показала безтурботні вихідні з принцом Арчі та принцесою Лілібет, коли принц Гаррі повернувся до Великої Британії на чергові судові засідання.
Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram серію історій, де вона та діти насолоджуються сонячними вихідними вдома в Монтесіто, США.
Діти принца Гаррі та Меган Маркл
В одному відео Меган любується своїм пишним зеленим садом, поки донька Лілібет плескається в їхньому басейні з мамою Меган, Дорією.
А в іншому зворушливому відео Арчі годує носорога під час поїздки до зоопарку "Жива пустеля" в Палм-Спрінгс, і поки працівник зоопарку розповідав, що ці істоти можуть важити до 3000 фунтів, шестирічний син принца Гаррі каже "що" з американським акцентом.
Тим часом сама Меган Маркл погодувала жирафу в зоопарку.
Публікації Меган в Instagram з дітьми з'явилися, коли Гаррі прибув до Високого суду Лондона для чергової юридичної битви. Він є одним із кількох інших відомих осіб, які подали позов проти видавця Daily Mail за звинуваченнями у незаконному зборі інформації. Гаррі, сер Елтон Джон, його чоловік Девід Ферніш, активістка Дорін Лоуренс, політик сер Саймон Г'юз та акторки Седі Фрост і Ліз Херлі подають позови проти Associated Newspapers Limited (ANL).
Повідомляється, що герцог Сассекський повернувся до Великої Британії 18 січня та залишатиметься в Лондоні до кінця тижня.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Меган Маркл планує повернутися до Великої Британії цього літа вперше за чотири роки, але лише за однієї умови.
- Діти герцога та герцогині Сассекських можуть відігравати більш публічну роль згодом.
Крім того, ані принц Вільям, ані Кейт Міддлтон не підтримують контактів з Гаррі вже доволі тривалий час.