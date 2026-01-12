Меган Маркл вперше за чотири роки може приїхати до Британії: є одна умова

Меган Маркл планує повернутися до Великої Британії цього літа вперше за чотири роки, але лише за умови схвалення заходів безпеки для неї та принца Гаррі.

Очікується, що 44-річна герцогиня Сассекська приєднається до свого чоловіка на заході "Ігри Нескорених" у Бірмінгемі в липні, на тлі тривалих дискусій щодо того, чи буде парі надано захист, що фінансується платниками податків, під час перебування у Великій Британії. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл може приїхати до Британії

Гаррі якраз очікує результатів перегляду його положень щодо безпеки після тривалої боротьби за повернення озброєного поліцейського захисту під час візитів до Британії.

Цей спортивний захід був заснований принцом для підтримки поранених військовослужбовців та ветеранів.

Раніше Меган приєднувалася до Гаррі на подібних церемоніях "Ігор Нескорених" у Канаді та Німеччині, і джерела кажуть, що вона прагне зробити те саме у Великій Британії, за умови вирішення проблем безпеки.

Відео дня

Це буде перша поїздка Меган до Британії з вересня 2022 року, коли вона була присутня на похороні королеви Єлизавети II.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram

Безпека — вирішальний фактор

Джерело повідомило: "Безпека завжди буде вирішальним фактором у цьому".

Заходи щодо безпеки Гаррі зараз розглядаються Ravec, комітетом, що складається з поліцейських, королівських та урядових експертів.

Герцог неодноразово заявляв, що не вважає безпечним привозити свою родину до Великої Британії без належного захисту.

Поки невідомо, чи будуть діти пари супроводжувати їх. Шестирічний Арчі та чотирирічна Лілібет не були у Великій Британії з часів святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року.

Меган Маркл Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Гаррі може незабаром возз'єднатися з королівською родиною Великої Британії після перемоги у своїй тривалій боротьбі за безпеку.

Герцог та герцогиня Сассекські думають, що їхні діти можуть відігравати більш публічну роль у майбутньому.

Крім того, ані принц Вільям, ані Кейт Міддлтон не підтримують контактів з Гаррі вже доволі тривалий час, попри колишній міцний зв'язок.