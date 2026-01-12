Меган Маркл впервые за четыре года может приехать в Британию: есть одно условие

Меган Маркл планирует вернуться в Великобританию этим летом впервые за четыре года, но только при условии одобрения мер безопасности для нее и принца Гарри.

Ожидается, что 44-летняя герцогиня Сассекская присоединится к своему мужу на мероприятии "Игры Непокоренных" в Бирмингеме в июле, на фоне длительных дискуссий относительно того, будет ли паре предоставлена защита, финансируемая налогоплательщиками, во время пребывания в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл может приехать в Британию

Гарри как раз ожидает результатов пересмотра его положений по безопасности после длительной борьбы за возвращение вооруженной полицейской защиты во время визитов в Британию.

Это спортивное мероприятие было основано принцем для поддержки раненых военнослужащих и ветеранов.

Ранее Меган присоединялась к Гарри на подобных церемониях "Игр Непокоренных" в Канаде и Германии, и источники говорят, что она стремится сделать то же самое в Великобритании, при условии решения проблем безопасности.

Это будет первая поездка Меган в Британию с сентября 2022 года, когда она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram

Безопасность — решающий фактор

Источник сообщил: "Безопасность всегда будет решающим фактором в этом".

Меры по безопасности Гарри сейчас рассматриваются Ravec, комитетом, состоящим из полицейских, королевских и правительственных экспертов.

Герцог неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить свою семью в Великобританию без надлежащей защиты.

Пока неизвестно, будут ли дети пары сопровождать их. Шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет не были в Великобритании со времен празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Меган Маркл Фото: Instagram

