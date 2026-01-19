Меган Маркл показала редкие кадры сына принца Гарри (фото)

Меган Маркл показала беззаботные выходные с принцем Арчи и принцессой Лилибет, когда принц Гарри вернулся в Великобританию на очередные судебные заседания.

Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram серию историй, где она и дети наслаждаются солнечными выходными дома в Монтесито, США.

Дети принца Гарри и Меган Маркл

В одном видео Меган любуется своим пышным зеленым садом, пока дочь Лилибет плещется в их бассейне с мамой Меган, Дорией.

А в другом трогательном видео Арчи кормит носорога во время поездки в зоопарк "Живая пустыня" в Палм-Спрингс, и пока работник зоопарка рассказывал, что эти существа могут весить до 3000 фунтов, шестилетний сын принца Гарри говорит "что" с американским акцентом.

Лилибет Диана Фото: Instagram

Принц Арчи Фото: Instagram

Тем временем сама Меган Маркл покормила жирафа в зоопарке.

Меган Маркл Фото: Instagram

Публикации Меган в Instagram с детьми появились, когда Гарри прибыл в Высокий суд Лондона для очередной юридической битвы. Он является одним из нескольких других известных лиц, которые подали иск против издателя Daily Mail по обвинениям в незаконном сборе информации. Гарри, сэр Элтон Джон, его муж Дэвид Ферниш, активистка Дорин Лоуренс, политик сэр Саймон Хьюз и актрисы Сэди Фрост и Лиз Херли подают иски против Associated Newspapers Limited (ANL).

Сообщается, что герцог Сассекский вернулся в Великобританию 18 января и будет оставаться в Лондоне до конца недели.

