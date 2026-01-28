"Готов пренебречь": король Чарльз готовит "огромный жест" для принца Гарри и Меган Маркл

Король Великобритании Чарльз III готов пренебречь другими членами семьи ради того, чтобы сделать широкий шаг навстречу своему младшему сыну и его жене.

Монарх хочет наладить отношения с принцем Гарри и для достижения этой цели не собирается прислушиваться к мнению других членов королевской семьи. Об этом пишет издание Express со ссылкой на инсайдеров.

Шаг, к которому готовится Чарльз, может всколыхнуть все мировое сообщество, которое пристально следит за новостями в королевской семье. Королевский эксперт Роб Шутер утверждает, что монарх "тихо рассматривает" возможность "открытия ворот в свое самое влиятельное убежище, замок Балморал".

"Предложить Гарри и Меган провести время в Балморале — это огромный жест. Он свидетельствует о доверии, прощении и искреннем желании наладить отношения", — подчеркнул инсайдер, добавив, что это поместье для короля "очень личное".

Король Чарльз готовится открыть ворота замка Балморал для принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скрин видео

Неизвестно, как к такому шагу могут отнестись другие члены королевской семьи. Старший сын короля принц Уильям, который тоже находится в длительной ссоре с братом, вероятно, не оценит подобные действия и может попытаться Чарльза убедить отказаться от идеи. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Уильям довольно категоричен в отношении принца Гарри и его жены.

Недавно в медиа даже появилась информация, что Уильям может лишить Гарри и его жену королевских титулов.

Кейт Миддлтон, жена Уильяма, также не поддерживает тесную связь с Гарри, хотя раньше, как писало издание Express, она была ему "как сестра". Все из-за того, что Кейт после борьбы с онкологией изменила подход к скандалам в королевской семье и решила посвятить себя полностью своей семье, а не конфликтам. Таким образом она дистанцировалась от Гарри.

Напомним, в январе издание Radar Online сообщало, что король Чарльз не хочет увидеться с принцем Гарри во время его визита в Британию, поскольку осознал то, что ему "нельзя доверять".

Медиа The Mirror рассказывало, что принц Гарри поставил короля Чарльза перед невозможным выбором.