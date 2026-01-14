Имеет опасения: король Чарльз не хочет видеться с принцем Гарри во время его визита — инсайдер назвал причину

77-летний король Чарльз III не хочет видеться со своим младшим сыном принцем Гарри, когда тот на следующей неделе прибудет в Великобританию с визитом по личным делам.

Британский монарх "наконец осознал" во время последней несколькоминутной встречи с сыном в сентябре 2025 года, что ему "нельзя доверять". Об этом рассказал королевский инсайдер, пишет медиа Radar Online.

Скандальный принц прибудет в Лондон уже на следующей неделе. У него еще остается судебная волокита, которую он должен уладить, рассказывают в СМИ.

Опасения относительно того, что Гарри не сможет "держать язык за зубами", касаются в частности состояния короля Чарльза, который до сих пор борется с онкологическим заболеванием.

Король Чарльз переживает, что принц Гарри может раскрыть тайны

О том, что король Чарльз предпочитает избегать Гарри во время его визита, сообщило также издание Fox News.

"Королевская семья считает его ненадежным и опасным, главным образом из-за опасений, что частные разговоры быстро попадут в прессу. Это особенно деликатно, учитывая, что лечение короля от рака считается глубоко частным вопросом", — рассказал королевский эксперт Кинси Скофилд.

Сообщается, что Чарльз даже не будет присутствовать в Лондоне во время одного из редких теперь визитов его сына. Январь — месяц, когда монарх выезжает обычно в Шотландию, где пытается отдохнуть от королевских обязанностей.

Когда король Чарльз и принц Гарри виделись в последний раз

После длительного периода напряженных отношений долгожданная встреча Чарльза и Гарри состоялась в сентябре 2025 года. Короткое 50-минутное свидание стало результатом месяцев переговоров между представителями их команд, прежде чем они наконец встретились лицом к лицу впервые за 19 месяцев.

Вскоре после встречи издание Daily Mail раскрыло, что принц Гарри был удивлен встречей с отцом. Как выяснилось, она была обычной формальностью.

