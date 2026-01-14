Має побоювання: король Чарльз не хоче бачитися з принцом Гаррі під час його візиту — інсайдер назвав причину

77-річний король Чарльз III не хоче бачитися зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, коли той наступного тижня прибуде до Великобританії з візитом щодо особистих справ.

Британський монарх "нарешті усвідомив" під час останньої кількахвилинної зустрічі з сином у вересні 2025 року, що йому "не можна довіряти". Про це розповів королівський інсайдер, пише медіа Radar Online.

Скандальний принц прибуде до Лондона вже наступного тижня. У нього ще залишається судова тяганина, яку він має залагодити, розповідають у ЗМІ.

Побоювання щодо того, що Гаррі не зможе "тримати язик за зубами", стосуються зокрема стану короля Чарльза, який досі бореться з онкологічним захворюванням.

Король Чарльз переживає, що принц Гаррі може розкрити таємниці

Про те, що король Чарльз воліє уникати Гаррі під час його візиту, повідомило також видання Fox News.

"Королівська родина вважає його ненадійним і небезпечним, головним чином через побоювання, що приватні розмови швидко потраплять у пресу. Це особливо делікатно, враховуючи, що лікування короля від раку вважається глибоко приватним питанням", — розповів королівський експерт Кінсі Скофілд.

Повідомляється, що Чарльз навіть не буде присутнім у Лондоні під час одного з рідкісних тепер візитів його сина. Січень — місяць, коли монарх виїжджає зазвичай до Шотландії, де намагається відпочити від королівських обов'язків.

Коли король Чарльз і принц Гаррі бачилися востаннє

Після тривалого періоду напружених стосунків довгоочікувана зустріч Чарльза та Гаррі відбулася у вересні 2025 року. Коротке 50-хвилинне побачення стало результатом місяців переговорів між представниками їхніх команд, перш ніж вони нарешті зустрілися віч-на-віч вперше за 19 місяців.

Невдовзі після зустрічі видання Daily Mail розкрило, що принц Гаррі був здивований зустріччю з батьком. Як з'ясувалося, вона була звичайною формальністю.

