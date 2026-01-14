Має побоювання: король Чарльз не хоче бачитися з принцом Гаррі під час його візиту — інсайдер назвав причину
77-річний король Чарльз III не хоче бачитися зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, коли той наступного тижня прибуде до Великобританії з візитом щодо особистих справ.
Британський монарх "нарешті усвідомив" під час останньої кількахвилинної зустрічі з сином у вересні 2025 року, що йому "не можна довіряти". Про це розповів королівський інсайдер, пише медіа Radar Online.
Скандальний принц прибуде до Лондона вже наступного тижня. У нього ще залишається судова тяганина, яку він має залагодити, розповідають у ЗМІ.
Побоювання щодо того, що Гаррі не зможе "тримати язик за зубами", стосуються зокрема стану короля Чарльза, який досі бореться з онкологічним захворюванням.
Про те, що король Чарльз воліє уникати Гаррі під час його візиту, повідомило також видання Fox News.
"Королівська родина вважає його ненадійним і небезпечним, головним чином через побоювання, що приватні розмови швидко потраплять у пресу. Це особливо делікатно, враховуючи, що лікування короля від раку вважається глибоко приватним питанням", — розповів королівський експерт Кінсі Скофілд.
Повідомляється, що Чарльз навіть не буде присутнім у Лондоні під час одного з рідкісних тепер візитів його сина. Січень — місяць, коли монарх виїжджає зазвичай до Шотландії, де намагається відпочити від королівських обов'язків.
Коли король Чарльз і принц Гаррі бачилися востаннє
Після тривалого періоду напружених стосунків довгоочікувана зустріч Чарльза та Гаррі відбулася у вересні 2025 року. Коротке 50-хвилинне побачення стало результатом місяців переговорів між представниками їхніх команд, перш ніж вони нарешті зустрілися віч-на-віч вперше за 19 місяців.
Невдовзі після зустрічі видання Daily Mail розкрило, що принц Гаррі був здивований зустріччю з батьком. Як з'ясувалося, вона була звичайною формальністю.
