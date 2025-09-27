Була лише формальністю: принц Гаррі здивований зустріччю з батьком (відео)

На початку вересня молодший син короля Чарльза зустрічався з ним, розраховуючи на повернення в лоно королівської сім'ї. Але зустріч тривала менше години і не принесла тих результатів, на які розраховував Гаррі та його сім'я.

Під час чотириденного візиту до Великої Британії на початку цього місяця Гаррі вперше за півтора року зустрівся віч-на-віч із 76-річним Чарльзом у Кларенс-хаусі. 53-хвилинну зустріч сприйняли як важливий, але несміливий крок на шляху до відновлення стосунків між батьком і сином, але інсайдери розповіли, що зустріч пари була "виключно офіційною", і планів на повернення Гаррі в сім'ю поки що немає, пише Daily Mail.

Візит принца Гаррі до батька був формальним

Повідомляється, що Гаррі був здивований формальностями і навіть пожартував, що почувається радше "офіційним гостем", аніж членом сім'ї.

Інсайдери описали, що обмін думками відбувався в тому самому стилі, що й зустрічі високопоставлених осіб і гостей у королівських резиденціях.

На зустрічі батька і сина Гаррі подарував Чарльзу свою фотографію в рамці, на якій він був зображений з дружиною Меган і онуками короля Арчі та Лілібет.

Чарльз не бачив своїх онуків з Платинового ювілею в червні 2022 року, оскільки Гаррі стверджував, що їм небезпечно повертатися до Великої Британії. Тож принц Гаррі зустрівся з батьком уперше за півтора року.

Однак, як повідомляється, немає жодних планів побачити пару разом на публіці або повернути Гаррі до гібридної королівської ролі, коли він частково повернеться до виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

Але стало зрозуміло, що король Великобританії твердо дотримується Сандрінгемської угоди, укладеної в січні 2020 року, яка відхилила заявку Гаррі на гібридну роль.

Однак король, як і раніше, готовий до ще однієї особистої зустрічі, коли Гаррі наступного разу буде в Лондоні.

Принц Гаррі побував у Лондоні

Представник Гаррі повідомив: "Метою поїздки було зосередитися на його меценатстві та підтримати його добрі справи, а також знайти час для зустрічі з сім'єю та друзями".

Гаррі і Чарльз до цього місяця не бачилися віч-на-віч з лютого 2024 року, коли герцог здійснив трансатлантичний переліт до Великої Британії після того, як у короля діагностували рак.

Однак принци Вільям і Гаррі так і не побачилися під час чотириденної поїздки через тривалу сварку між братами, яка не показує жодних ознак вщухання.

Відтоді висловлювали припущення, що зустріч Гаррі з Чарльзом була спробою викликати розкол між королем і його старшим сином.

Принц Гаррі посварився з братом Фото: Getty Images

Представник Гаррі "категорично" спростував ці твердження і заявив, що Гаррі "не намагається вбити клин" між Вільямом і Чарльзом.

Гаррі раніше висловлював надію на примирення з сім'єю, хоча і вважав, що вони ніколи не пробачать його після публічних звинувачень і скандалів.

Нагадаємо, принц Гаррі, який відмовився від своєї сім'ї 2020 року, обрушив шквал звинувачень на Кейт, Вільяма, Чарльза і свою мачуху королеву Каміллу у своєму інтерв'ю Опрі Вінфрі, документальному фільмі Netflix, інтерв'ю і своїй автобіографії Spare (Запасний).

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Уніфрі зруйнувало стосунки з родиною Фото: Скріншот/CBS

Гаррі раніше стверджував, що Чарльз ревнував його до дружини Меган Маркл, і король не обійняв його, коли той повідомив йому про смерть його матері, принцеси Діани. І погано справлявся зі своїми батьківськими обов'язками.

Стосунки між Вільямом і Гаррі тривалий час були напруженими, незважаючи на їхній колишній тісний зв'язок, пов'язаний зі спільною травмою — смертю матері в автокатастрофі, коли їм було 15 і 12 років.

Подейкують, що розбіжності почалися ще до весілля Гаррі з колишньою зіркою серіалу "Форс-мажори" Меган, коли герцог звинуватив Вільяма в снобізмі щодо нареченої.

Тепер принц Гаррі живе зі своєю сім'єю у США Фото: Getty

В інтерв'ю Опрі Меган скаржилася, що Кейт Міддлтон довела її до сліз перед весіллям. І мемуари принца Гаррі остаточно розсварили братів і принца Гаррі з його сім'єю.

Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі вперше відвідав Київ на запрошення українського уряду. Член королівської сім'ї Великої Британії хоче допомогти тисячам військовослужбовців, які дістали важкі поранення у війні.

Також Фокус писав про вимоги принца Гаррі до королівської сім'ї.