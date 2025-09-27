Была лишь формальностью: принц Гарри удивлен встречей с отцом (видео)

В начале сентября младший сын короля Чарльза встречался с ним, рассчитывая на возвращение в лоно королевской семьи. Но встреча длилась меньше часа и не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Гарри и его семья.

Во время четырехдневного визита в Великобританию в начале этого месяца Гарри впервые за полтора года встретился лицом к лицу с 76-летним Чарльзом в Кларенс-хаусе. 53-минутная встреча была воспринята как важный, но робкий шаг на пути к восстановлению отношений между отцом и сыном, но инсайдеры рассказали, что встреча пары была "исключительно официальной", и планов на возвращение Гарри в семью пока нет, пишет Daily Mail.

Визит принца Гарри к отцу был формальным

Сообщается, что Гарри был удивлен формальностями и даже пошутил, что чувствует себя скорее "официальным гостем", чем членом семьи.

Инсайдеры описали, что обмен мнениями проходил в том же стиле, что и встречи высокопоставленных лиц и гостей в королевских резиденциях.

На встрече отца и сына Гарри подарил Чарльзу свою фотографию в рамке, на которой он был запечатлен с женой Меган и внуками короля Арчи и Лилибет.

Чарльз не видел своих внуков с Платинового юбилея в июне 2022 года, поскольку Гарри утверждал, что им небезопасно возвращаться в Великобританию. Так что принц Гарри встретился с отцом впервые за полтора года.

Однако как сообщается, нет никаких планов увидеть пару вместе на публике или вернуть Гарри к гибридной королевской роли, когда он частично вернется к исполнению обязанностей члена королевской семьи.

Но стало ясно, что король Великобритании твердо придерживается Сандрингемского соглашения, заключенного в январе 2020 года, которое отклонило заявку Гарри на гибридную роль.

Однако король по-прежнему готов к еще одной личной встрече, когда Гарри в следующий раз будет в Лондоне.

Принц Гарри побывал в Лондоне

Представитель Гарри сообщил: "Целью поездки было сосредоточиться на его меценатстве и поддержать его добрые дела, а также найти время для встречи с семьей и друзьями".

Гарри и Чарльз до этого месяца не виделись лицом к лицу с февраля 2024 года, когда герцог совершил трансатлантический перелет в Великобританию после того, как у короля диагностировали рак.

Однако принцы Уильям и Гарри так и не увиделись во время четырехдневной поездки из-за продолжающейся ссоры между братьями, которая не показывает никаких признаков утихания.

С тех пор высказывались предположения, что встреча Гарри с Чарльзом была попыткой вызвать раскол между королем и его старшим сыном.

Принц Гарри поссорился с братом Фото: Getty Images

Представитель Гарри "категорически" опроверг эти утверждения и заявил, что Гарри "не пытается вбить клин" между Уильямом и Чарльзом.

Гарри ранее выражал надежду на примирение с семьей, хотя и считал, что они никогда не простят его после публичных обвинений и скандалов.

Напомним, принц Гарри, отказавшийся от своей семьи в 2020 году, обрушил шквал обвинений на Кейт, Уильяма, Чарльза и свою мачеху королеву Камиллу в своем интервью Опре Уинфри, документальном фильме Netflix, интервью и своей автобиографии Spare (Запасной).

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Унифри разрушило отношения с семьей Фото: Скриншот/CBS

Гарри ранее утверждал, что Чарльз ревновал его к жене Меган Маркл, и король не обнял его, когда тот сообщил ему о смерти его матери, принцессы Дианы. И плохо справлялся со своими отцовскими обязанностями.

Отношения между Уильямом и Гарри долгое время были напряженными, несмотря на их прежнюю тесную связь, связанную с общей травмой — смертью матери в автокатастрофе, когда им было 15 и 12 лет.

Говорят, что разногласия начались еще до свадьбы Гарри с бывшей звездой сериала "Форс-мажоры" Меган, когда герцог обвинил Уильяма в снобизме по отношению к невесте.

Теперь принц Гарри живет со своей семьей в США Фото: Getty

В интервью Опре Меган жаловалась, что Кейт Миддлтон довела ее до слез перед свадьбой. И мемуары принца Гарри окончательно рассорили братьев и принца Гарри с его семьей.

Напомним, 12 сентября принц Гарри впервые посетил Киев по приглашению украинского правительства. Член королевской семьи Великобритании хочет помочь тысячам военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в войне.

Также Фокус писал о требованиях принца Гарри к королевской семье.