Сару Фергюсон розкритикували, коли вона відправила королю Чарльзу різдвяну листівку: що стало причиною

Колишня дружина позбавленого титулів принца Ендрю Сара Фергюсон зіштовхнулася з критикою та висміюванням, коли вона відправила святкову листівку королю Чарльзу III.

Сара Фергюсон розіслала різдвяні листівки королівській родині, один з яких був спрямований також до короля Чарльза та королеви Камілли. У них містилися прохання про вибачення, пише видання Express.

Колишня королівська особа хотіла домогтися прощення за події з минулого життя, зокрема ті, що пов'язані з причетністю Сари та Ендрю до скандального бізнесмена Джеффрі Епштейна.

Королівський інсайдер із палацу, знайомий з текстом листівок, розкрив, що тон, у якому були висловлені ці прохання, був "надмірно захопленим" і "майже благальним". Інше джерело розповіло, що текст листівок Сари Фергюсон був таким, що "ганьбив" її.

Відео дня

Сара Фергюсон розіслала королівській родині різдвяні листівки з вибаченнями Фото: Instagram sarahferguson15

"Вона навіть надіслала один королю Чарльзу та королеві Каміллі. З огляду на те, що саме Чарльз позбавив її та Ендрю королівських титулів, це виглядає просто соромно і відчайдушно, і як кращий лист", — зазначив ще один інсайдер з королівського палацу.

Невідомо, як на різдвяні листівки з вибаченнями відреагували у королівській родині. Однак нещодавно скандал довкола колишнього принца Ендрю, Сари Фергюсон та Джеффрі Епштейна, що й спонукав короля Чарльза позбавити брата титулів, набрав нових обертів.

У грудні Мін'юст США оприлюднив нові файли у справі Епштейна, де на кількох кадрах помітили Ендрю та Сару. Як писало видання Radar Online, це "розлютило" королівську родину, зокрема короля Чарльза та принца Вільяма.

"Поведінка Ендрю та відсутність будь-якого каяття, безсумнівно, розлютили їх", — інформувало джерело.

Нагадаємо, 20 грудня видання Express писало, що в Ендрю та Сари Фергюсон була різдвяна традиція, однак після позбавлення титулів колишня дружина принца вирішила зробити по-іншому.

У листопаді інсайдери повідомили Express про те, що Сара Фергюсон та колишній принц Ендрю зіштовхнулися з новим ударом: тепер їм нікуди піти.