Сару Фергюсон раскритиковали, когда она отправила королю Чарльзу рождественскую открытку: что стало причиной

Бывшая жена лишенного титулов принца Эндрю Сара Фергюсон столкнулась с критикой и высмеиванием, когда она отправила праздничную открытку королю Чарльзу III.

Сара Фергюсон разослала рождественские открытки королевской семье, одна из которых была направлена также к королю Чарльзу и королеве Камилле. В них содержались просьбы об извинениях, пишет издание Express.

Бывшая королевская особа хотела добиться прощения за события из прошлой жизни, в частности те, что связаны с причастностью Сары и Эндрю к скандальному бизнесмену Джеффри Эпштейну.

Королевский инсайдер из дворца, знакомый с текстом открыток, раскрыл, что тон, в котором были высказаны эти просьбы, был "чрезмерно восторженным" и "почти умоляющим". Другой источник рассказал, что текст открыток Сары Фергюсон был "позорящим" ее.

Сара Фергюсон разослала королевской семье рождественские открытки с извинениями Фото: Instagram sarahferguson15

"Она даже отправила одно королю Чарльзу и королеве Камилле. Учитывая то, что именно Чарльз лишил ее и Эндрю королевских титулов, это выглядит просто стыдно и отчаянно, и как лучшее письмо", — отметил еще один инсайдер из королевского дворца.

Неизвестно, как на рождественские открытки с извинениями отреагировали в королевской семье. Однако недавно скандал вокруг бывшего принца Эндрю, Сары Фергюсон и Джеффри Эпштейна, который и побудил короля Чарльза лишить брата титулов, набрал новые обороты.

В декабре Минюст США обнародовал новые файлы по делу Эпштейна, где на нескольких кадрах заметили Эндрю и Сару. Как писало издание Radar Online, это "разозлило" королевскую семью, в частности короля Чарльза и принца Уильяма.

"Поведение Эндрю и отсутствие какого-либо раскаяния, несомненно, разозлили их", — информировал источник.

Напомним, 20 декабря издание Express писало, что у Эндрю и Сары Фергюсон была рождественская традиция, однако после лишения титулов бывшая жена принца решила сделать по-другому.

В ноябре инсайдеры сообщили Express о том, что Сара Фергюсон и бывший принц Эндрю столкнулись с новым ударом: теперь им некуда уйти.