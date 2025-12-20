Сара Фергюсон прислала извинения королю Чарльзу и другим членам семьи: за что она хочет получить прощение

Бывшая жена скандального принца Эндрю Сара Фергюсон отправила слова извинения королю Чарльзу III и другим членам королевской семьи Великобритании.

Вместе с традиционными праздничными пожеланиями Сара Фергюсон решила отправить слова, которые ранее не направляла членам королевской семьи. Об этом пишет издание Express со ссылкой на инсайдеров.

Ранее у Сары Фергюсон вместе с бывшим принцем Эндрю была многолетняя традиция, когда они вдвоем рассылали совместные рождественские открытки для друзей и членов семьи. Однако в этом году Сара решила сделать иначе.

Бывшая жена принца Эндрю решила разослать письма отдельно от Эндрю, нарушив обычаи. Однако она еще и решила добавить в них "довольно восторженные персонализированные извинения", утверждает инсайдер.

Сара Фергюсон решилась извиниться перед королевской семьей

Женщина направила открытки с извинениями за участие в скандале, который прогремел недавно, заставив пошатнуться британскую монархию.

Совсем по-другому ведет себя главный фигурант скандала — лишенный титулов бывший принц Эндрю. Пока нет никаких признаков, что он вообще отправит традиционные поздравления для короля Чарльза и других членов семьи, говорит источник.

Неизвестно, каким образом Сара Фергюсон извинилась перед членами семьи. Ранее она была желанной гостьей и участницей многих действ, происходивших в королевской семье.

Однако в этом году ни Сара, ни Эндрю не были приглашены на традиционные рождественские празднования королевской семьи в поместье в Сандрингеме. Всего на празднованиях в этом году будут присутствовать более десятка членов семьи.

