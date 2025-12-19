Друг принцессы Дианы заметил "тонко завуалированное послание" короля Чарльза

Король Великобритании Чарльз III недавно объявил, что в следующем году сократит лечение рака, но один эксперт говорит, что его послание на самом деле имело скрытый смысл.

Близкий друг принцессы Дианы говорит, что монарх отправил "тонко завуалированное послание" поклонникам принца Уильяма. В последние месяцы участились спекуляции относительно того, как может выглядеть монархия при 43-летнем Уильяме. Об этом пишет Mirror.

Тайное послание короля Чарльза

Биограф Эндрю Лоуни недавно заявил, что будущее направление развития королевской семьи вызвало напряженность между принцем Уэльским и его отцом. И даже были спекуляции относительно того, какое место в монархии Уильяма займут принцессы Беатрис и Евгения.

Но Ричард Кей, близкий друг и биограф Дианы, говорит, что недавнее послание короля Stand Up To Cancer стало напоминанием о том, что 77-летний король все еще возглавляет "Фирму". Оно появилось после того, как король объявил, что сокращает собственное лечение рака.

"Во всем этом было скрытое послание, я бы сказал, несколько едва замаскированное, но в течение последних нескольких месяцев вокруг королевской семьи, монархии, было много разговоров, люди размышляли о том, какого монарха собирается сделать принц Уильям и какие изменения он сделает, когда получит свою возможность", — говорит Кей.

"Это было просто небольшое напоминание, король сказал: "Привет, я все еще здесь, я никуда не ухожу, пока я король, мы будем делать это по-моему", и я думаю, что это может унизить одного или двух человек, которые были прямолинейными в своих взглядах", — добавил друг Дианы.

Заявление короля Чарльза

В своем обращении Stand Up to Cancer король сказал, что "эффективное вмешательство" означает, что он сможет уменьшить количество лечения рака в новом 2026 году.

В своем заявлении суверен отметил: "Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению "предписаний врачей" мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году".

