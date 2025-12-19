Друг принцеси Діани помітив "тонко завуальоване послання" короля Чарльза

Король Великої Британії Чарльз ІІІ нещодавно оголосив, що наступного року скоротить лікування раку, але один експерт каже, що його послання насправді мало прихований сенс.

Близький друг принцеси Діани каже, що монарх надіслав "тонко завуальоване послання" шанувальникам принца Вільяма. В останні місяці почастішали спекуляції щодо того, як може виглядати монархія за 43-річного Вільяма. Про це пише Mirror.

Таємне послання короля Чарльза

Біограф Ендрю Лоуні нещодавно заявив, що майбутній напрямок розвитку королівської родини спричинив напруженість між принцом Уельським та його батьком. І навіть були спекуляції щодо того, яке місце в монархії Вільяма займуть принцеси Беатріс та Євгенія.

Але Річард Кей, близький друг і біограф Діани, каже, що нещодавнє послання короля Stand Up To Cancer стало нагадуванням про те, що 77-річний король все ще очолює "Фірму". Воно з'явилося після того, як король оголосив, що скорочує власне лікування раку.

"У всьому цьому було приховане послання, я б сказав, дещо ледь замасковане, але протягом останніх кількох місяців навколо королівської родини, монархії, було багато розмов, люди розмірковували про те, якого монарха збирається зробити принц Вільям і які зміни він зробить, коли отримає свою можливість", — каже Кей.

"Це було просто невелике нагадування, король сказав: "Привіт, я все ще тут, я нікуди не йду, поки я король, ми будемо робити це по-моєму", і я думаю, що це може принизити одну чи дві людини, які були прямолінійними у своїх поглядах", — додав друг Діани.

Король Чарльз Фото: mega

Заява короля Чарльза

У своєму зверненні Stand Up to Cancer король сказав, що "ефективне втручання" означає, що він зможе зменшити кількість лікування раку в новому 2026 році.

У своїй заяві суверен зазначив: "Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною, що завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню "приписів лікарів" мій власний графік лікування раку може бути скорочений у новому році".

