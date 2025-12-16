Розкрито "розпачливий страх" королеви Камілли щодо онкохворого короля Чарльза ІІІ

Минуло майже два роки з того часу, як король оголосив про діагноз раку, але, схоже, королева Камілла не була впевнена, чи варто йому робити це так публічно.

Напередодні суверен оголосив новину про те, що його лікування раку скорочується. В особистому зверненні Чарльз розповів, що це сталося завдяки ранній діагностиці, успішному лікуванню та виконанню "приписів лікарів". Про це пише Mirror.

Рак у короля Чарльза

Він також використав це повідомлення, щоб закликати людей шукати інформацію про доступні їм скринінги на рак, які сприяють ранньому виявленню. Це сталося після того, як король отримав похвалу за те, що висловився про свою боротьбу з раком та підкреслив важливість обстежень. Однак, схоже, його дружина, королева Камілла, спочатку скептично поставилася до того, що він розповість про свій діагноз.

Відео дня

Коли суверен отримав діагноз, вона спочатку вважала, що він має залишатися приватним, побоюючись, як громадський контроль може вплинути на його одужання. Але побачивши величезну кількість людей, які шукають інформацію про обстеження та скринінги, вона, як повідомляється, вважає, що рішення її чоловіка щодо "відкритості та прозорості" є правильним.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Джерело, близьке до пари, повідомило: "Обидва вони тепер однозначно вважають, що така відкритість була надзвичайно позитивною — позитивною для залучення громадськості до підвищення обізнаності про рак, а також особисто для нього самого з точки зору того, як суспільне благо виникло з особистого нещастя".

Король Чарльз одужує

Суверен щотижня отримує лікування з моменту постановки діагнозу, але з Нового року його буде скорочено. У своєму зверненні він розповів: "Рання діагностика просто рятує життя. Я неодноразово чув це повідомлення під час своїх візитів до онкологічних центрів по всій країні. Я також знаю, яку різницю це зробило в моєму випадку, дозволивши мені продовжувати вести повноцінне та активне життя, навіть під час лікування. Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною, що завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню "приписів лікарів" мій власний графік лікування раку може бути скорочений у Новому році".

Чарльз також розповів про власний досвід відчуття приголомшення, коли йому поставили діагноз рак, але використав свою промову, щоб наголосити на важливості раннього виявлення, сказавши, що "тривожно", що люди не проходять доступні їм скринінгові обстеження на рак.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Британський король Чарльз III розкрив, що вже з наступного року процес лікування раку у нього суттєво скоротиться.

Раніше у Page Six розповіли, що король Чарль знову принизив свого брата Ендрю: позбавив його решти монарших почестей.

Крім того, монарх страждає від ще однієї хвороби, через що змушений спати окремо від дружини.