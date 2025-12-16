Раскрыт "отчаянный страх" королевы Камиллы относительно онкобольного короля Чарльза ІІІ

Прошло почти два года с тех пор, как король объявил о диагнозе рака, но, похоже, королева Камилла не была уверена, стоит ли ему делать это так публично.

Накануне суверен объявил новость о том, что его лечение рака сокращается. В личном обращении Чарльз рассказал, что это произошло благодаря ранней диагностике, успешному лечению и выполнению "предписаний врачей". Об этом пишет Mirror.

Рак у короля Чарльза

Он также использовал это сообщение, чтобы призвать людей искать информацию о доступных им скринингах на рак, которые способствуют раннему выявлению. Это произошло после того, как король получил похвалу за то, что высказался о своей борьбе с раком и подчеркнул важность обследований. Однако, похоже, его жена, королева Камилла, сначала скептически отнеслась к тому, что он расскажет о своем диагнозе.

Когда суверен получил диагноз, она сначала считала, что он должен оставаться частным, опасаясь, как общественный контроль может повлиять на его выздоровление. Но увидев огромное количество людей, которые ищут информацию об обследованиях и скринингах, она, как сообщается, считает, что решение ее мужа о "открытости и прозрачности" является правильным.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

Источник, близкий к паре, сообщил: "Оба они теперь однозначно считают, что такая открытость была чрезвычайно положительной — положительной для привлечения общественности к повышению осведомленности о раке, а также лично для него самого с точки зрения того, как общественное благо возникло из личного несчастья".

Король Чарльз выздоравливает

Суверен еженедельно получает лечение с момента постановки диагноза, но с Нового года оно будет сокращено. В своем обращении он рассказал: "Ранняя диагностика просто спасает жизнь. Я неоднократно слышал это сообщение во время своих визитов в онкологические центры по всей стране. Я также знаю, какую разницу это сделало в моем случае, позволив мне продолжать вести полноценную и активную жизнь, даже во время лечения. Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению "предписаний врачей" мой собственный график лечения рака может быть сокращен в Новом году".

Чарльз также рассказал о собственном опыте ощущения ошеломления, когда ему поставили диагноз рак, но использовал свою речь, чтобы подчеркнуть важность раннего выявления, сказав, что "тревожно", что люди не проходят доступные им скрининговые обследования на рак.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

