Король Чарльз раскрыл новости о своей борьбе с онкологией: сумел ли монарх преодолеть болезнь

Британский король Чарльз III раскрыл, что уже со следующего года процесс лечения рака у него существенно сократится, поскольку монарха постигло "личное благословение".

С момента, когда король узнал о своем ошеломляющем диагнозе 22 месяца назад, произошел значительный прогресс в лечении, благодаря которому Чарльз получил "почти лучший рождественский подарок". Об этом сообщило издание Daily Mail.

Король выступил в рамках благотворительного телемарафона Stand Up To Cancer 2025 вечером в пятницу, 12 декабря, где выразил "личное послание", поделившись хорошими новостями. Во время обращения Чарльз подчеркнул, что раннее диагностирование "просто спасает жизни".

"Я знаю по собственному опыту, что диагноз рака может показаться потрясающим. Однако я также знаю, что раннее выявление является ключом к изменениям в процессе лечения, предоставляя медицинским командам бесценное время", — подчеркнул монарх.

Король Чарльз узнал о своем диагнозе 22 месяца назад Фото: The Associated Press

Король признался, что на собственном опыте убедился, насколько важна ранняя диагностика онкологии. Он в частности подчеркнул, что благодаря ей сумел продолжать вести полноценную, полную активностей жизнь, даже во время, когда продолжалась его личная борьба со сложным заболеванием.

"Я неоднократно слышал это сообщение во время своих визитов в онкологические центры по всей стране. Я также знаю, какую разницу это сделало в моем собственном случае, позволив мне продолжать вести полноценную и активную жизнь, даже во время лечения", — заявил монарх.

Чарльз отметил, что надеется своей "хорошей новостью" поддержать людей, столкнувшихся с этим заболеванием.

"Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению "рекомендаций врачей", мой график лечения рака в новом году может быть сокращен", — сообщил король.

Как пишет издание, в Букингемском дворце не использовали слово "ремиссия". Однако отметили, что король "чрезвычайно хорошо" отреагировал на лечение.

Издание BBC отметило, что до сих пор король мало что говорил публично о своем заболевании. Несмотря на борьбу с раком, Чарльз продолжал добросовестно выполнять свои обязанности, достойно демонстрируя британскую монархию в мире.

