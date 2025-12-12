Король Чарльз, который борется с раком, вскоре сделает "личное" заявление

Король Чарльз III впервые публично поделится подробностями своей борьбы с онкологическим заболеванием. Его "личное послание" будет ключевой частью сегодняшнего благотворительного телемарафона "Stand Up To Cancer 2025".

Король Чарльз III, которому в начале 2024 года подтвердили диагноз неопределенной формы рака, сделал беспрецедентный шаг, записав видеообращение для национального эфира. Это заявление станет центральным элементом совместной кампании "Stand Up To Cancer 2025", чтобы повысить осведомленность в обществе и собрать средства на исследования, пишет Daily Mail.

Отмечается, что его величество "поделится размышлениями о собственном пути к выздоровлению", предоставляя редкую возможность заглянуть за кулисы личной жизни королевской особы.

Король Чарльз III впервые публично поделится подробностями своей борьбы с раком Фото: Channel 4

Послание, которое было записано в Кларенс-Хаусе в течение последней недели ноября, будет транслироваться сегодня в 20:00 по местному времени.

Несмотря на регулярное еженедельное лечение, 77-летний Король Чарльз III имеет напряженный рабочий график. В этом году он совершил пять государственных визитов. Его участие в кампании "Stand Up To Cancer" призвано вдохновить общественность на более ответственное отношение к здоровью.

