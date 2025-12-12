Король Чарльз, який бореться з раком, невдовзі зробить "особисту" заяву

Король Чарльз III вперше публічно поділиться подробицями своєї боротьби з онкологічним захворюванням. Його "особисте послання" буде ключовою частиною сьогоднішнього благодійного телемарафону "Stand Up To Cancer 2025".

Король Чарльз III, якому на початку 2024 року підтвердили діагноз невизначеної форми раку, зробив безпрецедентний крок, записавши відеозвернення для національного ефіру. Ця заява стане центральним елементом спільної кампанії "Stand Up To Cancer 2025", щоб підвищити обізнаність у суспільстві та зібрати кошти на дослідження, пише Daily Mail.

Зазначається, що його величність "поділиться роздумами про власний шлях до одужання", надаючи рідкісну можливість зазирнути за лаштунки особистого життя королівської особи.

Король Чарльз III вперше публічно поділиться подробицями своєї боротьби з раком Фото: Channel 4

Послання, яке було записане в Кларенс-Хаусі впродовж останнього тижня листопада, транслюватиметься сьогодні о 20:00 за місцевим часом.

Попри регулярне щотижневе лікування, 77-річний Король Чарльз III має напружений робочий графік. Цього року він здійснив п'ять державних візитів. Його участь у кампанії "Stand Up To Cancer" покликана надихнути громадськість на більш відповідальне ставлення до здоров'я.

