Король Чарльз III и королева Камилла объявили о новой вакансии

Монаршая чета решила последовать примеру принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые уже давно поняли важность контента в соцсетях.

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Социальные сети сейчас настолько плотно вошли в жизнь людей, что их влияние на публику тяжело переоценить. Понимают это и король Чарльз III со своей женой, которые ищут цифрового "гуру" для управления их учетными записями в социальных сетях. К такому решению они пришли после того, как принц и принцесса Уэльские привлекли еще больше поклонников к своему профилю после фото и видео, сделанных во время коронации, пишут западные СМИ.

Профессионально снятые ролики включали кадры, на которых Кейт и Уильям приветствуют толпу возле Букингемского дворца под названием "1 день до конца!". После коронации пара поделилась одноминутным роликом с кадрами того утра в Кенсингтонском дворце, на котором изображены взволнованные принцесса Шарлотту и принц Луи, взволнованно смотрящие на государственный Bentley, когда они готовились отправиться в Вестминстерское аббатство.

Позже Уэльсы также опубликовали кадры с коронационного концерта в Виндзорском замке, на котором они были с двумя старшими детьми.

Королевская пара решила найти "инновационного" производителя цифрового контента, который будет работать в Букингемском дворце.

"Это знание, что ваш контент просмотрят миллионы. Это поиск новых способов сохранить присутствие короля и королевы в глазах общественности и на мировой арене. Присоединившись к нашей стремительной и динамичной цифровой команде, вы будете предоставлять цифровую продукцию через наш веб-сайт, электронные коммуникации и каналы социальных сетей, в основном путем планирования, съемки и монтажа видео. Вы примете ключевую роль в развитии значимых отношений и взаимодействии с нашей аудиторией, создавая и заказывая разнообразное видеосодержимое", – говорится в описании вакансии.

За такую работу обещана плата до 35 000 фунтов стерлингов в год.

Недавний опрос Daily Mail показал, что хотя 74% людей в возрасте 65 лет и старше проголосовали бы за сохранение монархии, эта поддержка упала лишь до 28% среди людей от 18 до 24 лет. Такая нехватка взаимодействия среди молодежи усилилась отъездом Гарри и Меган, что, кроме массы нежелательной публичности, означает, что оставшиеся семь из 11 членов королевской семьи старше 70-80 лет.

Самые молодые – Уильям и Кейт, им 41 и 40 лет соответственно, за ними следуют герцог и герцогиня Эдинбургская, 59 и 58 лет.

Поскольку дети Уильяма и Кейт не будут регулярно исполнять королевские обязанности еще не менее 10 лет, говорят, что Дворец стремится извлечь выгоду из их популярности, чтобы общаться с поколением Z – родившимися между серединой и концом 1990-х и в начале 2000-х годов.

Число людей, смотрящих традиционные телепередачи, сократилось на 59%. Напротив, YouTube и Facebook охватывают более 90% пользователей Интернета в возрасте от 15 лет, а приложение для обмена видео TikTok продолжает расти в популярности с 66% пользователей от 15 до 24 лет.

"Рассказывая наши истории, мы должны обеспечить охват аудитории всех возрастов. И есть большая аудитория, потенциально не потребляющая их новости традиционными способами, поэтому мы должны обратиться к ним. Для принца и принцессы Уэльских очень важно, чтобы мы привлекали молодую аудиторию к работе, которую мы делаем", – пояснил представитель пары.

Вот почему Кенсингтонский дворец нанял молодого режиссера-фрилансера Вилла Уорра, работавшего с такими брендами как Puma и Red Bull, чтобы снять глянцевый "контент Коронации". Пара работала с ним раньше, над семейным видео к десятой годовщине свадьбы в 2021 году.

Профессиональные видео для четы Уэльсов снимает Вилл Уорр

Уильям и Кейт также недавно расширили свою команду социальных медиа.

Ранее Фокус писал, кто заменил принца Гарри и Меган Маркл в "великолепной четверке".