Король Чарльз розкрив новини про свою боротьбу з онкологією: чи зумів монарх подолати хворобу

Британський король Чарльз III розкрив, що вже з наступного року процес лікування раку у нього суттєво скоротиться, оскільки монарха спіткало "особисте благословення".

З моменту, коли король дізнався про свій приголомшливий діагноз 22 місяці тому, відбувся значний прогрес у лікуванні, завдяки якому Чарльз отримав "майже найкращий різдвяний подарунок". Про це повідомило видання Daily Mail.

Король виступив у межах благодійного телемарафону Stand Up To Cancer 2025 увечері в п'ятницю, 12 грудня, де висловив "особисте послання", поділившись хорошими новинами. Під час звернення Чарльз наголосив, що раннє діагностування "просто рятує життя".

"Я знаю з власного досвіду, що діагноз раку може здатися приголомшливим. Однак я також знаю, що раннє виявлення є ключем до змін у процесі лікування, надаючи медичним командам безцінний час", — наголосив монарх.

Король Чарльз дізнався про свій діагноз 22 місяці тому Фото: The Associated Press

Король зізнався, що на власному досвіді переконався, наскільки важливою є рання діагностика онкології. Він зокрема підкреслив, що завдяки їй зумів продовжувати вести повноцінне, сповнене активностей життя, навіть у час, коли тривала його особиста боротьба зі складним захворюванням.

"Я неодноразово чув це повідомлення під час своїх візитів до онкологічних центрів по всій країні. Я також знаю, яку різницю це зробило в моєму власному випадку, дозволивши мені продовжувати вести повноцінне та активне життя, навіть під час лікування", — заявив монарх.

Чарльз зазначив, що сподівається своєю "хорошою новиною" підтримати людей, що зіткнулися з цим захворюванням.

"Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною: завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню "рекомендацій лікарів", мій графік лікування раку в новому році може бути скорочений", — повідомив король.

Як пише видання, у Букінгемському палаці не використали слово "ремісія". Однак наголосили, що король "надзвичайно добре" відреагував на лікування.

Видання BBC зазначило, що досі король мало що говорив публічно про своє захворювання. Попри боротьбу з раком, Чарльз продовжував сумлінно виконувати свої обов'язки, гідно демонструючи британську монархію у світі.

