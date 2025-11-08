Змушений спати окремо від Камілли: король Чарльз страждає від ще однієї хвороби — інсайдер розкрив подробиці

Король Великої Британії Чарльз III, окрім онкології, страждає від ще одного захворювання, яке примушує його іноді спати окремо від дружини — королеви Камілли.

Апное уві сні змушує британського монарха вже упродовж багатьох років вносити корективи у свій звичний розпорядок дня, оскільки хвороба порушує його дихання уночі. Про це повідомило видання Express з посиланням на книгу Роберта Джобсона про королівську родину.

У книзі під назвою "Спадщина Віндзорів: королівська династія" автор розкрив, що король Чарльз бореться з "виснажливою хворобою". Джобсон також стверджує, що Чарльз послуговується пристроєм CPAP (апарат для постійного позитивного тиску в дихальних шляхах), щоб запобігати перериванню дихання.

"Зараз він довіряє пристрою, який забезпечує постійний тиск повітря, щоб дихальні шляхи залишалися відкритими, запобігаючи порушенням. Хоча це означає, що Чарльз і Камілла іноді сплять окремо", — пише Джобсон.

Через багаторічну дихальну хворобу король Чарльз спить окремо від Камілли Фото: Getty

Апное сну — розлад, при якому дихання під час сну неодноразово зупиняється. Захворювання може спричинити втому, погану концентрацію уваги та інші ускладнення зі здоров'ям.

Що відомо про стан короля Чарльза

У книзі автор також пише, що Чарльз часто жартує на публіці, зокрема з друзями, що досяг "тривожної стадії старіння". Однак за цим ховається "серйозна стурбованість".

Варто зауважити, що додаткові проблеми зі здоров'ям у короля Чарльза помітили раніше. Так, у жовтні видання Radar Online повідомляло, що монарх засинає при людях, що спровокувало паніку у мережі.

Також у жовтні медіа Radar Online, за даними інсайдерів, повідомляло, що принц Вільям може стати королем раніше, ніж очікувалося. Його вже почали готувати до швидкого вступу на посаду, оскільки стан здоров'я короля Чарльза погіршується.

Тим не менше, король Чарльз продовжує виконувати свої обов'язки, представляючи британську монархію не лише у межах офіційних заходів у країні, а й у світі.

Нагадаємо, 3 листопада видання Sky News повідомило, що принца Ендрю готуються позбавити останнього титулу.

Також 6 листопада медіа The Daily Beast писало, що Ендрю відправлять у найпохмуріший королівський маєток.