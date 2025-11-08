Вынужден спать отдельно от Камиллы: король Чарльз страдает от еще одной болезни — инсайдер раскрыл подробности

Король Великобритании Чарльз III, кроме онкологии, страдает от еще одного заболевания, которое заставляет его иногда спать отдельно от жены — королевы Камиллы.

Апноэ во сне заставляет британского монарха уже на протяжении многих лет вносить коррективы в свой привычный распорядок дня, поскольку болезнь нарушает его дыхание ночью. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на книгу Роберта Джобсона о королевской семье.

В книге под названием "Наследие Виндзоров: королевская династия" автор раскрыл, что король Чарльз борется с "изнурительной болезнью". Джобсон также утверждает, что Чарльз пользуется устройством CPAP (аппарат для постоянного положительного давления в дыхательных путях), чтобы предотвращать прерывание дыхания.

"Сейчас он доверяет устройству, которое обеспечивает постоянное давление воздуха, чтобы дыхательные пути оставались открытыми, предотвращая нарушения. Хотя это означает, что Чарльз и Камилла иногда спят отдельно", — пишет Джобсон.

Відео дня

Из-за многолетней дыхательной болезни король Чарльз спит отдельно от Камиллы Фото: Getty

Апноэ сна — расстройство, при котором дыхание во время сна неоднократно останавливается. Заболевание может вызвать усталость, плохую концентрацию внимания и другие осложнения со здоровьем.

Что известно о состоянии короля Чарльза

В книге автор также пишет, что Чарльз часто шутит на публике, в частности с друзьями, что достиг "тревожной стадии старения". Однако за этим скрывается "серьезная обеспокоенность".

Стоит заметить, что дополнительные проблемы со здоровьем у короля Чарльза заметили ранее. Так, в октябре издание Radar Online сообщало, что монарх засыпает при людях, что спровоцировало панику в сети.

Также в октябре медиа Radar Online, по данным инсайдеров, сообщало, что принц Уильям может стать королем раньше, чем ожидалось. Его уже начали готовить к быстрому вступлению в должность, поскольку состояние здоровья короля Чарльза ухудшается.

Тем не менее, король Чарльз продолжает выполнять свои обязанности, представляя британскую монархию не только в рамках официальных мероприятий в стране, но и в мире.

Напомним, 3 ноября издание Sky News сообщило, что принца Эндрю готовятся лишить последнего титула.

Также 6 ноября медиа The Daily Beast писало, что Эндрю отправят в самый мрачный королевский особняк.