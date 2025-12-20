Сара Фергюсон надіслала вибачення королю Чарльзу та іншим членим родини: за що вона хоче здобути прощення

Колишня дружина скандального принца Ендрю Сара Фергюсон відправила слова вибачення королю Чарльзу III та іншим членам королівської родини Великобританії.

Разом із традиційними святковими побажаннями Сара Фергюсон вирішила відправити слова, яких раніше не спрямовувала членам королівської сім'ї. Про це пише видання Express з посиланням на інсайдерів.

Раніше у Сари Фергюсон разом із колишнім принцом Ендрю була багаторічна традиція, коли вони удвох розсилали спільні різдвяні листівки для друзів та членів сім'ї. Однак у цьому році Сара вирішила зробити інакше.

Колишня дружина принца Ендрю вирішила розіслати листи окремо від Ендрю, порушивши звичаї. Однак вона ще й вирішила додати у них "досить захоплені персоналізовані вибачення", стверджує інсайдер.

Сара Фергюсон вирішилася вибачитися перед королівською родиною Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Жінка спрямувала листівки з вибаченнями за участь у скандалі, який прогримів нещодавно, змусивши похитнутися британську монархію.

Відео дня

Зовсім по-іншому веде себе натомість головний фігурант скандалу — позбавлений титулів колишній принц Ендрю. Наразі немає жодних ознак, що він взагалі відправить традиційні привітання для короля Чарльза та інших членів родини, каже джерело.

Невідомо, у який спосіб Сара Фергюсон виклала вибачення перед членами родини. Раніше вона була бажаною гостею і учасницею багатьох дійств, що відбувалися у королівській сім'ї.

Проте цьогоріч ані Сара, ані Ендрю не були запрошені на традиційні різдвяні святкування королівської сім'ї у маєтку в Сандрінгемі. Загалом на святкуваннях цьогоріч будуть присутні понад десяток членів родини.

Нагадаємо, 19 грудня видання Mirror повідомило, що друг принцеси Діани помітив "тонко завуальоване" послання, яке передав король Чарльз.

Також 19 грудня видання Express розповідало, що принц Вільям хоче змінити багаторічні різдвяні традиції королівської сім'ї.