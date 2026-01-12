Король Чарльз отримав незвичайну колекцію у спадок від герцога Віндзорського: він так і не зміг нею скористатися

Британський король Чарльз III отримав у спадок від свого двоюрідного дядька Едварда єдине — незвичайну колекцію речей, якими монарх так і не зміг скористатися у житті.

Герцог Віндзорський залишив для Чарльза колекцію кілтів, традиційного шотландського одягу, проте жодну з речей він так і не зміг одягнути жодного разу. Про це пише видання Express.

Журналіст Кеннет Роуз у своїх щоденниках зберіг записи деяких розмов з Чарльзом. В одному з них йдеться, що Едвард, який помер 1972 році, залишив для майбутнього на той час короля одну-єдину колекцію у спадок.

"Але оскільки мій двоюрідний дядько був таким маленьким чоловіком, жоден з них мені не підходить!", — зізнався Чарльз Роузу.

Кілт — це предмет національного шотландського одягу для чоловіків у вигляді спідниці. Зазвичай він являє собою шматок тканини, яку обертають довкола талії й закріплюють за допомогою ремінців або пряжок. Його традиційно носять зі спеціальною сумочкою.

Відео дня

Newsline Media | король Чарльз у шотландському національному вбранні

У гардеробі короля Чарльза є кілти. Він часто з'являється у них, коли приїжджає до Шотландії, зокрема на різноманітні офіційні заходи, виявляючи повагу до країни та її традицій.

Попри те, що Чарльз упродовж життя підтримував доволі тісний зв'язок з "вигнанцем" Едвардом, що свого часу зрікся від престолу, той не залишив йому більше у спадок нічого. Чарльз листувався та часто радився з двоюрідним дядьком, аж до його смерті, а також медіа відомо про приватні зустрічі між ними.

Невідомо, чи Едвард залишив незвичайну колекцію для Чарльза, щоб той її носив або ж просто зберігав на пам'ять про свого дядька.

Нагадаємо, 11 січня видання Mirror розповідало, як принц Вільям довів свою дружину Кейт Міддлтон до сліз.

Також 9 січня медіа Daily Star повідомляло, що Білий дім під час візиту короля Чарльза до США використає пересувні вбиральні.