Білий дім під час візиту короля Чарльза використає пересувні туалети: в чому причина

Під час запланованого візиту до США цієї весни король Великої Британії Чарльз III може зіткнутися з незвичними умовами прийому у Білому домі. Причиною є масштабна реконструкція Східного крила резиденції президента США, яка триває з осені 2025 року.

Наразі офіційні прийоми для іноземних лідерів проводяться не всередині будівлі, а у великих тимчасових павільйонах на Південній галявині. Східна зала Білого дому вважається замалою для подій з великою кількістю гостей, тому організатори використовують наметові конструкції з окремою інфраструктурою, включно з пересувними санітарними зонами, пише Daily Star.

За словами керівника апарату Білого дому Вілла Шарфа, ці умови є стандартними для всіх високопоставлених гостей у період реконструкції, і, ймовірно, будуть застосовані й під час візиту британського монарха.

Він звернув увагу на контраст між прийомами: під час державних візитів президента США до Великої Британії заходи проходять у Віндзорському замку, тоді як у Вашингтоні через будівельні роботи можливості значно обмежені.

Відео дня

Реконструкція в Білому домі

Реконструкція Східного крила Білого дому передбачає будівництво нового бального залу площею близько 90 тисяч квадратних футів. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. Частину фінансування, за заявами американської сторони, забезпечує сам президент, решту — приватні та корпоративні донори.

Проєкт нового залу розрахований на проведення заходів до тисячі гостей і має бути завершений до кінця президентського терміну у 2029 році. Архітектори також розглядають можливість незначного розширення Західного крила для збереження архітектурної симетрії комплексу.

У Білому домі пояснюють демонтаж Східного крила технічними проблемами — зокрема, протіканням води та наявністю цвілі, що зробило збереження будівлі економічно недоцільним.

Водночас у Великій Британії нагадують, що під час попереднього державного візиту до Лондона президент США отримав повний церемоніальний прийом, включно з офіційним банкетом та військовими почестями.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що дарують один одному монархи на Різдво.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ нещодавно оголосив, що наступного року скоротить лікування раку, але один експерт каже, що його послання насправді мало прихований сенс.

Крім того, розкрито "розпачливий страх" королеви Камілли щодо онкохворого короля Чарльза ІІІ.