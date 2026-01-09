Підтримайте нас RU
Білий дім під час візиту короля Чарльза використає пересувні туалети: в чому причина

візит короля чарльза до білого дому
Ілюстративне фото/Дональд Трамп і король Чарльз | Фото: Reuters

Під час запланованого візиту до США цієї весни король Великої Британії Чарльз III може зіткнутися з незвичними умовами прийому у Білому домі. Причиною є масштабна реконструкція Східного крила резиденції президента США, яка триває з осені 2025 року.

Наразі офіційні прийоми для іноземних лідерів проводяться не всередині будівлі, а у великих тимчасових павільйонах на Південній галявині. Східна зала Білого дому вважається замалою для подій з великою кількістю гостей, тому організатори використовують наметові конструкції з окремою інфраструктурою, включно з пересувними санітарними зонами, пише Daily Star.

За словами керівника апарату Білого дому Вілла Шарфа, ці умови є стандартними для всіх високопоставлених гостей у період реконструкції, і, ймовірно, будуть застосовані й під час візиту британського монарха.

Він звернув увагу на контраст між прийомами: під час державних візитів президента США до Великої Британії заходи проходять у Віндзорському замку, тоді як у Вашингтоні через будівельні роботи можливості значно обмежені.

Реконструкція в Білому домі

Реконструкція Східного крила Білого дому передбачає будівництво нового бального залу площею близько 90 тисяч квадратних футів. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. Частину фінансування, за заявами американської сторони, забезпечує сам президент, решту — приватні та корпоративні донори.

Проєкт нового залу розрахований на проведення заходів до тисячі гостей і має бути завершений до кінця президентського терміну у 2029 році. Архітектори також розглядають можливість незначного розширення Західного крила для збереження архітектурної симетрії комплексу.

У Білому домі пояснюють демонтаж Східного крила технічними проблемами — зокрема, протіканням води та наявністю цвілі, що зробило збереження будівлі економічно недоцільним.

Водночас у Великій Британії нагадують, що під час попереднього державного візиту до Лондона президент США отримав повний церемоніальний прийом, включно з офіційним банкетом та військовими почестями.

