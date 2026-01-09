Белый дом во время визита короля Чарльза использует передвижные туалеты: в чем причина

Во время запланированного визита в США этой весной король Великобритании Чарльз III может столкнуться с необычными условиями приема в Белом доме. Причиной является масштабная реконструкция Восточного крыла резиденции президента США, которая продолжается с осени 2025 года.

Сейчас официальные приемы для иностранных лидеров проводятся не внутри здания, а в больших временных павильонах на Южной лужайке. Восточный зал Белого дома считается слишком маленьким для событий с большим количеством гостей, поэтому организаторы используют палаточные конструкции с отдельной инфраструктурой, включая передвижные санитарные зоны, пишет Daily Star.

По словам руководителя аппарата Белого дома Уилла Шарфа, эти условия являются стандартными для всех высокопоставленных гостей в период реконструкции, и, вероятно, будут применены и во время визита британского монарха.

Он обратил внимание на контраст между приемами: во время государственных визитов президента США в Великобританию мероприятия проходят в Виндзорском замке, тогда как в Вашингтоне из-за строительных работ возможности значительно ограничены.

Реконструкция в Белом доме

Реконструкция Восточного крыла Белого дома предусматривает строительство нового бального зала площадью около 90 тысяч квадратных футов. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Часть финансирования, по заявлениям американской стороны, обеспечивает сам президент, остальное — частные и корпоративные доноры.

Проект нового зала рассчитан на проведение мероприятий до тысячи гостей и должен быть завершен до конца президентского срока в 2029 году. Архитекторы также рассматривают возможность незначительного расширения Западного крыла для сохранения архитектурной симметрии комплекса.

В Белом доме объясняют демонтаж Восточного крыла техническими проблемами — в частности, протеканием воды и наличием плесени, что сделало сохранение здания экономически нецелесообразным.

В то же время в Великобритании напоминают, что во время предыдущего государственного визита в Лондон президент США получил полный церемониальный прием, включая официальный банкет и военные почести.

