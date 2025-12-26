Что дарят друг другу монархи: рождественские традиции королевской семьи

Королевская семья Великобритании собирается в Сандрингеме на традиционные рождественские празднования. Хозяином события в этом году снова является король Чарльз III. Несмотря на статус и столетние традиции, Рождество у монархов проходит без показной роскоши — с играми, шутками, "смертельными мартини" и забавными подарками.

Впрочем, уже не впервые среди гостей нет принца Гарри. Последний раз он праздновал Рождество вместе с семьей в 2018 году — вскоре после свадьбы с Меган Маркл. С тех пор, из-за серьезного раскола в отношениях, приглашения на большое семейное собрание он не получает. В этом году герцог проводит праздники в Калифорнии вместе с женой и детьми — Арчи и Лилибет, за тысячи километров от Сандрингема, пишет Mirror.

Запрет на роскошь и культ шуток

В королевской семье действует негласное правило: никаких дорогих или слишком роскошных подарков. Монархи отдают предпочтение китчевым сувенирам, шуточным безделушкам или сделанным собственноручно вещам. Считается, что лучший подарок — тот, который искренне рассмешит королеву или родственников.

Принц Гарри, по словам королевских экспертов, был настоящим мастером таких сюрпризов. Однажды он подарил покойной королеве Елизавете II поющую рыбу — настенную игрушку, которая так понравилась монарху, что ее "гордо" повесили в резиденции Балморал. Этот эпизод даже появился в сериале The Crown ("Корона") от Netflix, хотя там подарок приписали принцу Эндрю.

Среди других шуточных подарков от Гарри — шапочка для душа с надписью "Ain't life a b***h" ("Разве жизнь не с*ка?"). Принцесса Анна, по слухам, когда-то подарила брату Чарльзу... кожаный чехол для сиденья унитаза. А принц Уильям и Кейт во времена, когда Гарри был холост, презентовали ему набор "вырасти себе девушку".

Как проходит обмен подарками

Подарки в королевской семье традиционно обменивают на Сочельник — по немецкой традиции, отсылающей к историческим корням династии. В правление королевы Елизаветы II члены семьи прибывали в Сандрингем по старшинству: чем ниже место в очереди на престол, тем раньше приезд. Все подарки складывали на один стол, после чего начинался обмен — и празднование с коктейлями.

Королевский эксперт Кэти Николл в документальном фильме Channel 4 отмечала: если подарок был "с юмором и заставлял королеву смеяться — Рождество удалось". Чем нелепее и проще, тем лучше.

"Хладнокровный" подарок от принцессы Маргарет

В своих мемуарах Spare Гарри также вспомнил рождественский эпизод с тетей — принцессой Маргарет. Однажды в Сочельник она подарила ему... ручку. Правда, не обычную — с маленькой резиновой рыбкой вокруг. "Рыбная ручка", как признался Гарри, показалась ему символом ее холодного отношения.

С годами, однако, он увидел между собой и Маргарет много общего — оба были "запасными" наследниками, которые жили в тени старших братьев и сестер.

