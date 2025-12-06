"Сидел с каменным лицом": Меган Маркл разозлила принца Гарри шуткой о его бабушке (видео)

Принц Гарри, который вел себя довольно благожелательно во время съемок документального фильма для Netflix, все же не смог сдержаться во время одного из эпизодов и проявил свои не совсем позитивные эмоции из-за поведения жены.

На момент из шоу "Гарри и Меган" о жизни принца и его американской жены в королевской семье, первая серия которого вышла еще 8 декабря 2022 года, только сейчас обратила внимание эксперт по языку тела Джуди Джеймс, о чем и рассказала Daily Mail.

Пара продемонстрировали почти полное единодушие на съемках, однако герцог Сассекский показал редкое неодобрение после того, как его жена пошутила о первой встрече с его бабушкой, покойной королевой Елизаветой II.

Впервые они встретились на обеде в Королевском ложе, вскоре после того, как Меган и Гарри объявили о своих отношениях. Но, по словам американки, все это событие напоминало старомодный банкет в Medieval Times — семейном театре-ужине в США, где устраивают постановочные игры в средневековом стиле, фехтование и рыцарские турниры. Она подняла руку в знак "исключения" принца Гарри, предваряя шутку словами: "Американцы это поймут".

Меган объяснила, что узнала о своей встрече с Ее Величеством "за несколько мгновений до того, как принц Гарри спросил ее, умеет ли она делать реверанс.

"Ее насмешливый тон начинается с того, что она говорит: "Я просто подумала, что это шутка… верно?", намекая, что королевский протокол — это скорее комедия, чем часть культуры страны", — говорит Джуди Джеймс.

Рассказывая о "напряженном" моменте, когда она столкнулась лицом к лицу с покойным монархом, Меган сделала глубокий реверанс, в то время как Гарри наблюдал за ней с каменным лицом, после чего смущенно отвел взгляд в сторону.

Она же после своего размашистого, преувеличенно-комичного поклона выразила "невербальные сигналы восторга" от своей способности рассмешить интервьюера.

"Меган использует комичный голос, когда говорит "Приятно познакомиться, Ваше Величество", повышая голос. В этот момент она вызывает в своем воображении образ покойной королевы, которая стала объектом этого передразнивания", – продолжила эксперт.

Это "решающий момент" для принца Гарри, который до этого пытался "тонко" выразить свое "неодобрение" молчаливыми сигналами, такими как "длительный взгляд глаза в глаза", но Меган отказывается понимать намек.

"Подобные комедийные номера, где упоминаются родители или бабушки с дедушками вашего партнера, обычно подразумевают несколько "приглашений" или "намеренных" взглядов с его стороны, чтобы проверить, стоит ли вам продолжать и планируют ли они участвовать в комедийном представлении, вербально или невербально", — объясняет Джеймс.

Однако вместо этого Меган делает знак рукой, чтобы Гарри знал, что все будет продолжаться с его одобрением или без него.

"Однако, как только Меган с сарказмом произносит "Ваше Величество", Гарри набирается смелости и открыто дистанцируется, опуская взгляд и отводя глаза", – указывает собеседница таблоида.

Джуди говорит, что шутка Меган о королевской семье "особенно шокирует" в свете того, что герцогиню, проживающую в Калифорнии, теперь "объявляют" как королевскую особу перед тем, как войти в комнату.

