81-летний отец Меган Маркл потерял ногу: что произошло

Отец Меган Маркл Томас потерял ногу после операции, которая спасла ему жизнь. 81-летний мужчина перенес медицинское вмешательство по ампутации левой ноги ниже колена в начале этой недели после того, как у него образовался тромб в конечности.

Томасу Марклу удалили левую ногу ниже колена во время трехчасовой операции в среду, 3 декабря, после того, как тромб прервал кровообращение. Его доставили в больницу на карете скорой помощи в начале этой недели и немедленно сделали операцию. Об этом пишет Mirror.

Отец Меган Маркл потерял ногу

Сын Томаса, Томас Маркл-младший, подтвердил эту новость в своем заявлении.

Отец Меган Маркл переехал на Филиппины вместе со своим сыном Томасом Марклом-младшим в начале этого года, пытаясь создать "новую жизнь" подальше от того, что он назвал "постоянной болью" отчуждения от дочери.

81-летнего мужчину на этой неделе каретой скорой помощи доставили в больницу в Себу на Филиппинах. Его немедленно прооперировали и удалили левую конечность ниже колена после того, как тромб прервал кровообращение и конечность почернела, сообщают СМИ.

Меган Маркл с отцом Фото: Скриншот

Заявление брата Меган Маркл

Брат Меган опубликовал заявление, чтобы подтвердить новость об операции. В нем говорилось: "Мой папа очень смелый. Его нога посинела, а затем почернела. Это произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, где ему сделали обследование и УЗИ и сказали, что ногу нужно ампутировать".

"Выхода не было. Мне сказали, что ногу нужно удалить, и это вопрос жизни или смерти", — добавил он.

Кроме того, Томас Маркл-старший не поддерживает отношений с дочерью Меган после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Он никогда не встречался с внуками Арчи и Лилибет.