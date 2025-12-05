81-річний батько Меган Маркл втратив ногу: що сталося

Батько Меган Маркл Томас втратив ногу після операції, що врятувала йому життя. 81-річний чоловік переніс медичне втручання з ампутації лівої ноги нижче коліна на початку цього тижня після того, як у нього утворився тромб у кінцівці.

Томасу Марклу видалили ліву ногу нижче коліна під час тригодинної операції в середу, 3 грудня, після того, як тромб перервав кровообіг. Його доставили до лікарні каретою швидкої допомоги на початку цього тижня та негайно зробили операцію. Про це пише Mirror.

Батько Меган Маркл втратив ногу

Син Томаса, Томас Маркл-молодший, підтвердив цю новину у своїй заяві.

Батько Меган Маркл переїхав на Філіппіни разом зі своїм сином Томасом Марклом-молодшим на початку цього року, намагаючись створити "нове життя" подалі від того, що він назвав "постійним болем" відчуження від доньки.

81-річного чоловіка цього тижня каретою швидкої допомоги доставили до лікарні в Себу на Філіппінах. Його негайно прооперували і видалили ліву кінцівку нижче коліна після того, як тромб перервав кровообіг і кінцівка почорніла, повідомляють ЗМІ.

Заява брата Меган Маркл

Брат Меган опублікував заяву, щоб підтвердити новину про операцію. У ній йшлося: "Мій тато дуже сміливий. Його нога посиніла, а потім почорніла. Це сталося дуже швидко. Я відвіз його до місцевої лікарні, де йому зробили обстеження та УЗД і сказали, що ногу потрібно ампутувати".

"Виходу не було. Мені сказали, що ногу потрібно видалити, і це питання життя або смерті", — додав він.

Крім того, Томас Маркл-старший не підтримує стосунків із донькою Меган після її весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Він ніколи не зустрічався з онуками Арчі та Лілібет.